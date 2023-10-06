Болгарский туризм восстанавливается после пандемии

Туристическая отрасль в Болгарии возвращается к нормальной жизни после пандемии. Балканская страна славится горнолыжными трассами, песчаными..

Туристическая отрасль в Болгарии возвращается к нормальной жизни после пандемии.

Балканская страна славится горнолыжными трассами, песчаными черноморскими пляжами, а также своей столицей Софией.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Томислав Рашков, гид]:«В Софии сочетается множество различных стилей, эпох и контрастов, это особенно заметно в исторической части. Мы находимся недалеко от площади Толерантности. Это одно из немногих мест в мире, где по соседству находятся мечеть, синагога, католический собор и два православных храма».

Иностранные туристы в основном приезжают из Румынии, Польши, Германии, Чехии и Великобритании.

[Румен Драганов, директор Института анализа и оценки туризма]:

«Если сравнивать Болгарию и Грецию, которую в год посещает 30 миллионов туристов, к нам приезжает треть этого количества. Но это лишь означает, что мы хорошо работаем, учитывая размеры и возможности нашей страны».

Туристы едут в Софию ради исторических, религиозных и культурных достопримечательностей.

[Ванесса Дэн, туристка из Тайваня]:

«Здесь всё балканское, но в то же время очень европейское. Мне кажется, что здесь смешаны обе культуры, и это очень интересно». [Румен Драганов, директор Института анализа и оценки туризма]:

«Болгарский туризм очаровывает, особенно приезжающих сюда впервые. В отличии от крупных европейских городов, где можно встретить людей любой национальности, в Софии на улицах в основном – местные жители. Они дружелюбные. Если вы встретите компанию болгар в парке, можете хорошо провести с ними вечер».

По прогнозам Всемирный совета по туризму и путешествиям, к концу года число туристов в Болгарии достигнет 75% от показателей 2019 года, который считается пиковым для туристического сектора.

Совет ожидает, что в этом году в отрасли создадут более 17 тысяч новых рабочих мест, а число работников отрасли превысит 287 тысяч.

Короткая ссылка на эту страницу: