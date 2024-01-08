Снегопады затрудняют ликвидацию последствий землетрясения в Японии

Снегопады на полуострове Ното затрудняют поисково-спасательные и восстановительные работы после сильного землетрясения, которое произошло в Японском..
Дата загрузки: 2024-01-09
Больше всего пострадала префектура Исикава. Более 1300 домов разрушены полностью или частично. Более 60 тысяч домохозяйств остались без воды, ещё более 20 тысяч – без электроэнергии.
[Фумио Кисида, премьер-министр Японии]:
«Ожидается сильный снегопад. В этой ситуации мы должны принять срочные меры, такие как отправка снегоуборочных машин, чтобы обеспечить безопасность пострадавших от стихийного бедствия, в том числе в изолированных районах».
Правительство также направит в пострадавший регион предметы первой необходимости, включая тёплые одеяла и топливо.
[Фумио Кисида, премьер-министр Японии]:
«Мы будем координировать действия с местными властями и предлагать поддержку, когда это необходимо».
Поскольку дороги разрушены, гуманитарную помощь в изолированные районы доставляют военнослужащие Сил самообороны Японии. Солдатам приходится идти пешком по труднопроходимой местности и нести груз в рюкзаках.
Землетрясение магнитудой 7,6 произошло 1 января. Оно стало самым сильным в Японском море с 1983 года. После землетрясения метеорологи предупредили о цунами в прибрежных префектурах Исикава, Ниигата, Нагано и Тояма. Местами высота волн достигала четырёх метров. Это было первое предупреждение о серьёзном цунами с 2011 года, когда произошла авария на АЭС «Фукусима-1».
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