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Снегопады затрудняют ликвидацию последствий землетрясения в Японии

Снегопады затрудняют ликвидацию последствий землетрясения в Японии

Снегопады на полуострове Ното затрудняют поисково-спасательные и восстановительные работы после сильного землетрясения, которое произошло в Японском..

Дата загрузки: 2024-01-09

Снегопады затрудняют ликвидацию последствий землетрясения в Японии
Снегопады на полуострове Ното затрудняют поисково-спасательные и восстановительные работы после сильного землетрясения, которое произошло в Японском море в Новый год. Число погибших увеличилось до 161. Не менее 560 человек получили травмы. 103 человека числятся пропавшими без вести. Более 30 тысяч жителей остались без крова.

Больше всего пострадала префектура Исикава. Более 1300 домов разрушены полностью или частично. Более 60 тысяч домохозяйств остались без воды, ещё более 20 тысяч – без электроэнергии.

[Фумио Кисида, премьер-министр Японии]:
«Ожидается сильный снегопад. В этой ситуации мы должны принять срочные меры, такие как отправка снегоуборочных машин, чтобы обеспечить безопасность пострадавших от стихийного бедствия, в том числе в изолированных районах».

Правительство также направит в пострадавший регион предметы первой необходимости, включая тёплые одеяла и топливо.

[Фумио Кисида, премьер-министр Японии]:

«Мы будем координировать действия с местными властями и предлагать поддержку, когда это необходимо».

Поскольку дороги разрушены, гуманитарную помощь в изолированные районы доставляют военнослужащие Сил самообороны Японии. Солдатам приходится идти пешком по труднопроходимой местности и нести груз в рюкзаках.

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло 1 января. Оно стало самым сильным в Японском море с 1983 года. После землетрясения метеорологи предупредили о цунами в прибрежных префектурах Исикава, Ниигата, Нагано и Тояма. Местами высота волн достигала четырёх метров. Это было первое предупреждение о серьёзном цунами с 2011 года, когда произошла авария на АЭС «Фукусима-1».
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