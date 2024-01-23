Землетрясение силой 7,1 балла произошло на границе Китая и Кыргызстана

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в приграничном районе Кыргызстана и китайского региона Синьцзян в ночь на вторник...

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в приграничном районе Кыргызстана и китайского региона Синьцзян в ночь на вторник.

На любительских кадрах видно, как трясутся люстры и мебель в домах, а также выплёскивается вода из аквариумов.

Очаг землетрясения залегал на глубине 22 километра в горном приграничном районе уезда Уши в регионе Синьцзян на северо-западе Китая. Толчки произошли примерно в два часа ночи по местному времени. По состоянию на восемь утра, зарегистрировали более 40 афтершоков.

Десятки домов в Китае полностью или частично разрушены. О жертвах пока не сообщается. Есть пострадавшие. Также наблюдаются перебои с электроснабжением, и временно приостановили железнодорожное сообщение.

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Землетрясение также ощутили в Казахстане, Кыргызстане и некоторых регионах Узбекистана.

В Алматы толчки были силой около пяти баллов. Там пострадало несколько десятков человек. В основном потому, что многие выпрыгивали из окон и с балконов вторых и третьих этажей.

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