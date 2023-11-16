Автобус попал в ДТП в Гималаях: 36 погибших

Страшное ДТП на севере Индии. В гималайском штате Джамму и Кашмир разбился автобус с пассажирами. Он..

Страшное ДТП на севере Индии. В гималайском штате Джамму и Кашмир разбился автобус с пассажирами. Он упал в ущелье глубиной около 100 метров. Инцидент произошёл в районе Дода.

Сначала сообщали о 36 погибших. Потом в больнице скончался ещё один пассажир.

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[Джитендра Сингх, младший министр]:«36 человек погибли на месте, и ещё шестеро из 19 пострадавших были в критическом состоянии в больнице. Некоторых перевезли в правительственный медицинской колледж в Доде, а некоторых доставили в Джамму. Оказываются все виды помощи».

42-местный автобус ехал из Киштвара в город Джамму. Что стало причиной аварии, пока точно не сообщают, но, по словам полиции, он был переполнен и превышал скорость. Ведётся следствие.

В Кашмире автобусы часто ходят перегруженными. К тому же это горный район, и подобные ДТП на узких крутых дорогах здесь не редкость.

В целом же Индия – страна с одним из самых высоких показателей смертности на дорогах в мире. Ежегодно здесь гибнут и остаются калеками сотни тысяч людей. Основные причины – неосторожное вождение, плохое содержание дорог и старые машины.

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