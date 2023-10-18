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Снова массовая эвакуация из Версаля из-за угрозы взрыва: туристы разочарованы

Снова массовая эвакуация из Версаля из-за угрозы взрыва: туристы разочарованы

Туристы снова бегут с территории Версальского дворца близ Парижа. Здесь опять объявлена массовая эвакуация, поскольку поступила..

Дата загрузки: 2023-10-18

Снова массовая эвакуация из Версаля из-за угрозы взрыва: туристы разочарованы
Туристы снова бегут с территории Версальского дворца близ Парижа. Здесь опять объявлена массовая эвакуация, поскольку поступила угроза взрыва бомбы. Подобная ситуация несколько дней назад произошла здесь, в Лувре, а ещё на Лионском вокзале, где обнаружили подозрительный пакет.

Туристы разочарованы. Многие говорят, что приехали издалека.

[Жан-Пьер Бреон, посетитель]:
«Ситуация очень тревожная и напряжённая, но перестать жить мы тоже не можем. Это даст больше поводов для людей, которые хотят нас терроризировать. Нужно продолжать жить, соблюдая необходимые меры предосторожности, и мы не можем прятаться».

[Рената Хоси, туристка из Бразилии]:

«Все туристы разочарованы. Мы приехали с большими ожиданиями, и когда нам сказали, что мы не можем попасть, мне стало грустно! Мы приехали из Бразилии, это довольно далеко».

[Ана София, туристка из Исландии]:
«Мы чувствуем себя в полной безопасности. Мы видели полицию повсюду. И если они принимают меры, то это к лучшему. Так что, если это будет что-то действительно серьёзное, я думаю, они дадут нам знать и переведут нас в безопасное место».

[Маргарида Коста, туристка из Швейцарии]:
«Всегда страшно видеть, как эвакуируется столько людей, и осознавать, что существует потенциальная опасность. Мы, иностранцы, не привыкли к такому, поэтому считаем это шокирующим».

На прошлой неделе в стране ввели режим «чрезвычайной террористической готовности». Это случилось после нападения исламистов на колледж в Аррасе, в результате которого был убит учитель, а несколько человек пострадали.

В рамках расследования полиция задержала 11 человек.

Сигналы о заминировании достопримечательностей в первый раз поступили 14 октября, через день после нападения в колледже.
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