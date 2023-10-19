24 француза убиты в Израиле боевиками ХАМАС

Число французских граждан, убитых во время атаки ХАМАС на Израиль, возросло до 24-х. Об этом сказала..

Число французских граждан, убитых во время атаки ХАМАС на Израиль, возросло до 24-х. Об этом сказала премьер-министр страны Элизабет Борн. [Элизабет Борн, премьер-министр Франции]:«Во время нападения 7 октября было убито 24 наших соотечественника. Несколько пропали без вести. Нескольких других, вероятно, удерживают в заложниках в Газе».

Борн добавила, что 3500 граждан Франции смогли вернуться домой из Израиля на специальных рейсах, которые направила её страна.

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Между тем, президент США Джо Байден вернулся домой после своей поездки на Ближний Восток. Он посетил Израиль, чтобы выразить ему поддержку.

Выступая в Тель-Авиве, Байден отметил, что ракету, которая попала в больницу в Газе и убила несколько сотен человек, скорее всего, выпустила террористическая группировка.

[Джо Байден, президент США]:«Исходя из информации, которую мы получили, это, по всей видимости, результат ошибочного запуска ракеты, выпущенной террористической группировкой в секторе Газа. США выступают за защиту жизней гражданского населения во время конфликта, и я искренне скорблю по семьям, которые были убиты или ранены в результате этой трагедии».

Байден также добавил, что США предоставят 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь в Газу. Он уже договорился с Египтом, что грузовики проедут через его границу. При этом он отметил, что продовольствие и другие предметы первой необходимости доставят только в том случае, если их не изымет ХАМАС.

[Джо Байден, президент США]:«Подавляющее большинство палестинцев – не ХАМАС. ХАМАС не представляет палестинский народ. Он использует невинные семьи в Газе в качестве живого щита, размещая свои командные центры, своё оружие, свои коммуникационные тоннели в жилых районах. Палестинский народ также сильно страдает».

При этом Палестинская администрация продолжает возлагать вину за взрыв больницы на Израиль, несмотря на то, что ЦАХАЛ предоставил снимки, видеозаписи и другую информацию, доказывающую обратное.

В связи с этим во многих странах начались антиизраильские протесты, а также акты насилия.

Так, посольство Израиля в Аргентине эвакуировали из-за возможного заминирования. Также израильтян эвакуируют из Турции из-за протестов и угроз в их адрес.

Между тем, израильские войска продолжают оставаться возле границы с сектором Газа. Когда начнётся наземная операция в анклав, пока неизвестно.

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