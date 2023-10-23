Правые укрепили позиции на парламентских выборах в Швейцарии

На парламентских выборах в Швейцарии ещё больше укрепила позиции правая Швейцарская народная партия. За неё отдали..

На парламентских выборах в Швейцарии ещё больше укрепила позиции правая Швейцарская народная партия. За неё отдали 29% голосов. Это на 3,4 процентных пункта выше, чем на предыдущих выборах в 2019 году.

«Народники» заручились поддержкой избирателей, обеспокоенных инфляцией, ростом стоимости жизни и миграцией. В ходе предвыборной кампании Швейцарская народная партия обещала решать эти проблемы, в том числе не допустить, чтобы из-за иммиграции население страны превысило отметку в десять миллионов. Сейчас в Швейцарии 8,7 миллиона жителей.

Больше мест в парламенте на этот раз займёт и Социал-демократическая партия. За неё проголосовали 17,2% избирателей. Это на 0,4 процентных пункта выше, чем на прошлых выборах.

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Зелёная партия, напротив, добилась меньшего успеха – доля голосов, отданных на неё, снизилась на 4,1 процентных пункта. «Зелёных» поддержали чуть больше 9% избирателей.

Многие швейцарцы голосовали сразу за несколько партий.

[избирательница]:

«Стоимость жизни растёт. Я пенсионерка, и мне нелегко, поэтому я рассчитываю на всех, за кого проголосовала». [избиратель]:

«Я голосовал за несколько партий, смотрел, что они делают и что предлагают. Поэтому я голосовал за разные политические силы. В основном меня тревожат стоимость жизни и экология».

На фоне экономических проблем и растущей миграции вопросы экологии и таяния ледников, похоже, для многих отошли на второй план. Но остались и те, для кого это по-прежнему важно.

[избирательница]:

«Я могу понять, когда, видя другие проблемы, люди говорят себе, что планета на втором месте. Но я не согласна».

Итоги голосования вряд ли изменят состав Федерального совета Швейцарии, который выполняет функции правительства. Семь должностей в нём распределены между четырьмя крупнейшими партиями страны в соответствии с их долей голосов.

Парламентские выборы в Швейцарии проходят раз в четыре года. Электорат выбирает 200 депутатов Национального совета и 46 депутатов Совета кантонов.

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