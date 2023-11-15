Череп трицератопса продадут на аукционе Christie’s

Череп трицератопса возрастом 68 миллионов лет скоро продадут на аукционе Christie's в Париже. Череп нашли в..

Череп трицератопса возрастом 68 миллионов лет скоро продадут на аукционе Christie’s в Париже. Череп нашли в США в конце прошлого века.

Эти доисторические животные со знаковым костным воротником и тремя рогами были травоядными. Чем-то напоминали нынешних носорогов. Они достигали девяти метров в длину и весили до 12 тонн.

Полный скелет трицератопса до сих пор не найден. Но археологи по всему миру находили множество отдельных костей.

Череп оценивают в 300-500 тысяч евро. Его продадут вместе с другими эксклюзивными лотами в рамках ежегодного аукциона вещей класса люкс. Среди них будут редкое свадебное платье Chanel, созданное Карлом Лагерфельдом в 2014 году, а также книга Гражданского кодекса, принадлежавшая лично Наполеону Бонапарту.

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В предыдущий раз череп трицератопса Christie’s продал в Лондоне в 2021 году. Тогда цена была рекордной, достигнув 500 тысяч фунтов стерлингов.

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