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Стада овец и коз заполонили центр Мадрида

Стада овец и коз заполонили центр Мадрида

Стада овец и коз вытеснили автотранспорт с центральных улиц Мадрида. Пастухи гонят животных на южные пастбища,..

Дата загрузки: 2023-10-27

Стада овец и коз заполонили центр Мадрида
Стада овец и коз вытеснили автотранспорт с центральных улиц Мадрида. Пастухи гонят животных на южные пастбища, поскольку приближается зима. Этой традиции уже 800 лет. Теперь она стала частью ежегодного фестиваля в испанской столице, посвящённого прогону скота.

[житель Мадрида]:
«Я прихожу на площадь Пуэрта-дель-Соль, потому что это навевает хорошие воспоминания. Я был пастухом, и мне жаль, что многие люди не знают об этой профессии. Она очень трудная и теперь никому не нужна. Но мы будем помнить о ней столько, сколько сможем, потому что она замечательная».

[туристка из Нидерландов]:
«Удивительно. Думаю, это давняя традиция. Приятно видеть, что много людей присоединяются к нам и тоже наслаждаются зрелищем. Это изумительно».

[жительница Мадрида]:
«Это воспоминание современного города о деревенских традициях. Удивительно за этим наблюдать».

[жительница Мадрида]:
«Не ожидала такое увидеть в столице. Это напоминает мне о моей деревне».

Много веков назад в этих местах была нетронутая природа, а потом вырос город – столица Испании. В начале XV века с пастухов стали брать символическую плату – 50 средневековых монет мараведи. Позже стада стали гнать обходными путями, а затем и вовсе перевозить в машинах или поездах.

29 лет назад парламент Испании решил возродить старинную традицию и позволил пастухам снова гнать овец и коз через центр Мадрида. Теперь прогон сопровождается ярким фольклорным праздником с красочным шествием, музыкой и песнями.
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