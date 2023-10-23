Стада овец и коз заполонили центр Мадрида

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Стада овец и коз вытеснили автотранспорт с центральных улиц Мадрида. Пастухи гонят животных на южные пастбища, поскольку приближается зима. Этой традиции уже 800 лет. Теперь она стала частью ежегодного фестиваля в испанской столице, посвящённого прогону скота. [житель Мадрида]:«Я прихожу на площадь Пуэрта-дель-Соль, потому что это навевает хорошие воспоминания. Я был пастухом, и мне жаль, что многие люди не знают об этой профессии. Она очень трудная и теперь никому не нужна. Но мы будем помнить о ней столько, сколько сможем, потому что она замечательная». [туристка из Нидерландов]:«Удивительно. Думаю, это давняя традиция. Приятно видеть, что много людей присоединяются к нам и тоже наслаждаются зрелищем. Это изумительно».[жительница Мадрида]:«Это воспоминание современного города о деревенских традициях. Удивительно за этим наблюдать». [жительница Мадрида]:«Не ожидала такое увидеть в столице. Это напоминает мне о моей деревне».

Много веков назад в этих местах была нетронутая природа, а потом вырос город – столица Испании. В начале XV века с пастухов стали брать символическую плату – 50 средневековых монет мараведи. Позже стада стали гнать обходными путями, а затем и вовсе перевозить в машинах или поездах.

29 лет назад парламент Испании решил возродить старинную традицию и позволил пастухам снова гнать овец и коз через центр Мадрида. Теперь прогон сопровождается ярким фольклорным праздником с красочным шествием, музыкой и песнями.

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