Чем уникальны круговые замки викингов

Этот земляной вал – всё, что осталось от некогда величественной крепости викингов. Она представляла собой форт..

Этот земляной вал – всё, что осталось от некогда величественной крепости викингов. Она представляла собой форт круглой формы. Построили замок более тысячи лет назад в эпоху Харальда I Синезубого. Остатки укрепления назвали замком Треллеборг. Он находится близ датского города Слагельсе.

Считается, что король возвёл минимум пять таких круговых замков.

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[Анна-Кристин Ларсен, директор музея Треллеборг]:«Король Харальд I Синезубый построил их в 980 году. Почти все они возведены одновременно. Их построили для защиты от германо-римского императора Оттона II».

Военный лагерь, окружённый валом, делился на четыре равные части двумя перпендикулярными улицами. В каждом секторе стояли длинные узкие дома. Они образовывали правильный квадрат с внутренним двориком.

Вал крепости Треллеборг представляет собой окружность диаметром 136 метров. Ширина вала – 19 метров. Остатки других круговых замков находятся на полуострове Ютландия и на острове Фюн. Самый крупный форт называется Аггерсборг. Его диаметр – 288 метров.

[Анна-Кристин Ларсен, директор музея Треллеборг]:«В мире много круглых крепостей, но эти пять замков особенные. У них правильная геометрическая форма, и всё симметрично. Это уникальный архитектурный шедевр».

Замок Треллеборг обнаружили в 1934 году. Позже нашли остальные. Археологи пока не знают, почему форты перестали использовать.

[Анна-Кристин Ларсен, директор музея Треллеборг]:«(Треллеборг) сохранился лучше всех. Это был самый укреплённый форт. Рядом нашли три братские могилы. В одной похоронены десять молодых людей – воинов. Мы знаем, что ворота крепости были сожжены. Есть свидетельства того, что в ворота и крепость были выпущены стрелы. Здесь шла какая-то битва».

Считается, что Харальд I Синезубый объединил датский народ. Он также некоторое время правил Норвегией. Кстати, технология Bluetooth получила своё название в честь датского короля.

В сентябре круговые замки включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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