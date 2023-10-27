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Самую большую в мире Lego-тыкву сделали к Хэллоуину

Самую большую в мире Lego-тыкву сделали к Хэллоуину

Тематический парк развлечений Legoland в Дании готовится к празднованию Хэллоуина. Тыквы, пауки, мыши, грибы, а также..

Дата загрузки: 2023-10-27

Самую большую в мире Lego-тыкву сделали к Хэллоуину
Тематический парк развлечений Legoland в Дании готовится к празднованию Хэллоуина. Тыквы, пауки, мыши, грибы, а также самая большая из когда-либо созданных тыкв – всё сделано из тысяч кирпичиков Lego. Уже готово примерно 12 000 композиций Lego.

[Кристина Остергаард, менеджер по организации мероприятий Legoland]:
«У нас есть поле, туда мы ставим все тыквы, а затем устраиваем выставку. Она действует в течение всего периода праздника. Мы хотим создать самое большое тыквенное поле из Lego».

Ширина тыквы-рекордсменки – 2,5 метра, высота – 1,5 метра, глубина – более двух метров. На её создание ушло три недели и 100 000 кирпичиков Lego.

Посетители собирают из конструктора тыквы и фигурки, которые затем выставляют на тыквенном поле на весь сезон Хэллоуина. Он закончится пятого ноября.

[Карстен Фрезе, посетитель Legoland из Германии ]:

«Много тыкв, пауков, привидений, довольно интересно. Это хорошо и для взрослых, и для детей. Жутковато, но не слишком страшно».

Пластиковый кирпичик Lego придумал плотник из города Биллунд в 1932 году. В этом же городе в 1968 году открылся первый в мире Legoland. Затем парки Lego появились в США, Германии и Великобритании.

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