Тысячи людей остаются без крова в ДР Конго после сильнейших наводнений

Сиприен Сека и его семья живут в этом импровизированном лагере на окраине Киншасы после того, как..
Дата загрузки: 2024-02-19
Сиприен Сека и его семья живут в этом импровизированном лагере на окраине Киншасы после того, как бежали от самого сильного за 60 лет наводнения в Демократической Республике Конго.
Как и многие другие, они потеряли почти всё своё имущество.
[Сиприен Сека, переселенец]:
«Мы живем здесь в трудных условиях, сами видите. Мы потеряли все свои вещи – одежду, телевизоры и другие ценности».
Рекордные ливни прошли в ДР Конго в конце декабря. Свои дома были вынуждены покинуть около полумиллиона человек. Более 220 жителей погибли. Были повреждены десятки тысяч домов.
Шестнадцать из 26 провинций страны пытаются справиться с последствиями стихийного бедствия В пострадавших общинах резко повысился риск распространения малярии и брюшного тифа.
В этом лагере для переселенцев остаются около 2400 человек. Многим приходится спать на земле из-за нехватки мест в общих палатках.
[Пансель, переселенка]:
«Ночевать здесь ужасно. Здесь толпы людей. Задыхаешься, не можешь дышать».
Гидрологи говорят, что властям необходимо срочно принять меры, иначе не избежать новой беды. Они призывают модернизировать столичную инфраструктуру и остановить вырубку лесов.
[Рафаэль Чиманга, учёный из Университета Киншасы]:
«Жизнь Киншасы действительно под угрозой. В столице необходимо срочно принять меры, разработать оперативный план действий по комплексной борьбе с наводнениями. Это действительно срочно, потому что если продолжат вырубать леса и засорять водостоки, то последствия будут ещё тяжелее и затронут ещё больше инфраструктуры и людей».
По данным Global Forest Watch, в 2022 году ДР Конго заняла второе место в мире по скорости потери древесного покрова после Бразилии. Экологи говорят, что это усугубляет риск наводнений, поскольку корни леса задерживают дождевую воду.
В ДР Конго начался сезон дождей, и осадков снова ожидается больше нормы. Перед угрозой новых наводнений стоят 83 миллиона человек.
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