Бои в Газе продолжаются на фоне гуманитарного кризиса

Эти кадры, предположительно снятые израильскими военными, показывают интенсивность боевых действий. Израильские войска продвигаются вглубь Газы.

Военные говорят, что ХАМАС ожесточённо ведёт партизанскую войну. По словам одного израильского генерала, боевики (цитата) «хорошо подготовились».

Подобные видео, опубликованные ХАМАС, а также показания других гражданских лиц позволяют предположить, что боевики используют сеть туннелей, чтобы незаметно появляться и исчезать.

Точное местонахождение израильских сил, а также потери с обеих сторон пока неизвестны. По заявлению органов здравоохранения, управляемых ХАМАС, число погибших в Газе уже превысило 9000 человек.

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Тем временем на юге сектора Газа, куда Израиль сказал людям бежать с севера, авиаудары и артиллерийские обстрелы делают и без того тяжёлые условия ещё хуже. Здесь растёт риск эпидемий из-за антисанитарии и отсутствия канализации.

Израиль заблокировал все поставки электроэнергии и топлива в Газу и пропустил лишь небольшую часть продовольствия и медикаментов. Первоначально после 7 октября он прекратил и подачу воды, но позже восстановил её в южных районах.

Впрочем, насосы и опреснительные установки отключены из-за отсутствия электричества. Люди собирают дрова, чтобы разжечь костры и приготовить еду.

В четверг израильские военные заявили, что ведут переговоры с медицинскими учреждениями о создании полевых госпиталей для гражданского населения на юге Газы. Сначала для раненых, а затем для оказания специализированной помощи.

Более трети из 35 больниц Газы больше не функционируют.

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