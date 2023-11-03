Бои в Газе продолжаются на фоне гуманитарного кризиса

Эти кадры, предположительно снятые израильскими военными, показывают интенсивность боевых действий. Израильские войска продвигаются вглубь Газы. Военные..
Дата загрузки: 2023-11-03
Военные говорят, что ХАМАС ожесточённо ведёт партизанскую войну. По словам одного израильского генерала, боевики (цитата) «хорошо подготовились».
Подобные видео, опубликованные ХАМАС, а также показания других гражданских лиц позволяют предположить, что боевики используют сеть туннелей, чтобы незаметно появляться и исчезать.
Точное местонахождение израильских сил, а также потери с обеих сторон пока неизвестны. По заявлению органов здравоохранения, управляемых ХАМАС, число погибших в Газе уже превысило 9000 человек.
Тем временем на юге сектора Газа, куда Израиль сказал людям бежать с севера, авиаудары и артиллерийские обстрелы делают и без того тяжёлые условия ещё хуже. Здесь растёт риск эпидемий из-за антисанитарии и отсутствия канализации.
Израиль заблокировал все поставки электроэнергии и топлива в Газу и пропустил лишь небольшую часть продовольствия и медикаментов. Первоначально после 7 октября он прекратил и подачу воды, но позже восстановил её в южных районах.
Впрочем, насосы и опреснительные установки отключены из-за отсутствия электричества. Люди собирают дрова, чтобы разжечь костры и приготовить еду.
В четверг израильские военные заявили, что ведут переговоры с медицинскими учреждениями о создании полевых госпиталей для гражданского населения на юге Газы. Сначала для раненых, а затем для оказания специализированной помощи.
Более трети из 35 больниц Газы больше не функционируют.
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