Погорельцы в Чили восстанавливают свои жилища

В сильнейших пожарах в центральной части Чили недавно погибли 132 человека. Этим жителям области Вальпараисо, можно..

В сильнейших пожарах в центральной части Чили недавно погибли 132 человека.

Этим жителям области Вальпараисо, можно сказать, повезло – они остались живы. Но теперь всем предстоит огромная работа по восстановлению своих жилищ на пепелище.

Луис Вергара – пастор в городе Винья-дель-Мар. От его дома остались только четыре стены.

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[Луис Вергара, пастор]:

«Здесь были годы стараний. Мои внуки родились здесь. Но несмотря на боль от потерь, мы благодарим Бога, что все мы живы. Все мои потомки – дети, внуки, зять, невестка – у них всё хорошо».

А у Рут и Фернандо сегодня годовщина свадьбы – 50 лет совместной жизни. Круглую дату отмечают за уборкой на пепелище. Соседей угощают чаем.

[Рут Гонсалес, местная жительница]:«Сначала я поехала от огня с внуком. 2-3 часа спустя я встретила там мужа, и он сказал, что, видимо, Господь не хочет нас разлучать». [Фернандо Эстей, местный житель]:«Родственники и знакомые приходят поздравить, но – никакой музыки, вообще ничего».

А у этой женщины сгорел только что достроенный новый дом.

[местная жительница]:«На нём был построен второй этаж. Закончили строить в четверг, а в пятницу всё сгорело. Все деньги пропали, и их ещё предстоит выплатить банку. Вот так вот, но благодаря усилиям и поддержке живём дальше. Придётся восстановить то, что было здесь раньше».

Власти города Винья-дель-Мар организовали центр помощи погорельцам. Здесь люди могут найти то, в чём остро нуждаются.

[Эрвин Сиверс, представитель властей Винья-дель-Мар]:«Мы находимся в местном учреждении и помогаем общине с её потребностями. В частности, с одеждой, продуктами, здравоохранением и ветеринарной помощью».

Правительство Чили заявило, что необходимо восстановить более 7100 домов. Согласно оценкам, на это уйдёт 742 миллиарда долларов США.

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