В Мексике жираф совершит 50-часовое путешествие в свой новый дом

Жители Сьюдад-Хуареса на севере Мексики пришли попрощаться с жирафом Бенито из местного зоопарка. По требованию активистов..

Жители Сьюдад-Хуареса на севере Мексики пришли попрощаться с жирафом Бенито из местного зоопарка. По требованию активистов его переводят в сафари-парк в Пуэбле.

Защитники природы считают, что климат в Сьюдад-Хуаресе не подходит для африканского животного. Летом здесь очень жарко, а зимой слишком холодно. К тому же жирафа разместили в небольшом вольере, где он жил в одиночестве с мая прошлого года.

В сафари-парке в Пуэбле всё по-другому. Там Бенито будет жить в условиях, приближённых к естественным. К тому же ему составят компанию другие жирафы.

[Фрэнк Камачо, директор парка Africam Safari в Пуэбле]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Важно, чтобы Бенито находился в благоприятных условиях – там, где контролируемая температура и есть вся необходимая пища. Здесь трудно обеспечить такие условия. Поэтому Агентство по охране окружающей среды решило отправить его в другое место».

Жирафу предстоит проехать почти 2000 километров. Дорога займёт около 50 часов. Для животного подготовили специальный контейнер высотой пять метров. Во время путешествия Бенито будут кормить и поить. Грузовик с контейнером будут сопровождать автомобили Национальной гвардии.

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