Это иберийские бурые медведи. Живут они на Пиренейском полуострове. 30 лет назад эти животные чуть не..

Как в Испании решают конфликт между редкими медведями и людьми

Это иберийские бурые медведи. Живут они на Пиренейском полуострове. 30 лет назад эти животные чуть не исчезли. В Испании их оставалось всего 60. После этого запустили программу по сохранению редких хищников. Теперь их уже 400, и популяция растёт. Но начались другие проблемы.

В горные деревни стали забредать незваные гости весом по полтонны. Мария уже не раз видела их в окно. Говорит, что страшно выходить на улицу.

[Мария Фернандес, местная жительница]:

«Они огромные, у них большие головы и вот такие когти».

Но выход есть: вступает в дело специальный патруль. В команду из девяти человек входят ветеринары, биологи и рейнджеры. Завидев медведя, местные жители сразу вызывают помощь. Звонить можно в любое время суток.

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Специалисты отпугивают медведей, а в некоторых случаях отлавливают и увозят подальше от жилья. Но на этом миссия патруля не заканчивается.

[Дэвид Куберо, глава команды]:

«Цель в том, чтобы решить проблему сохранения медведей с учётом происшествий в местах, где живут люди. Мы хотим в режиме реального времени видеть животных, приближающихся к жилью и садам, чтобы у нас была возможность действовать быстро. Это позволит сосуществовать медведям и людям».

С 2021 года патруль используют спутниковую систему наблюдения за медведями. Для этого хищников отлавливают и закрепляют на их теле GPS-трекер.

[Дэниел Пинто, патрульный]:

«Мы сейчас усыпим медведя. Он заперт внутри. Он попытается сбежать, но потом успокоится. А затем будет просто лежать в ловушке».

Некоторым членам команды после такой непростой работы трудно сдержать эмоции. Когда всё закончено, медведя увозят в лес и выпускают на волю.

Иберийский бурый медведь – это другое название европейского бурого медведя. Подвид находится под охраной с 1973 года, но пока считается исчезающим.

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