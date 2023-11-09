Актёры предварительно договорились с голливудскими студиями о прекращении забастовки

Профсоюз актёров SAG-AFTRA достиг предварительного соглашения с голливудскими студиями. Это может положить конец второй из двух..

Профсоюз актёров SAG-AFTRA достиг предварительного соглашения с голливудскими студиями. Это может положить конец второй из двух забастовок, потрясших индустрию развлечений США.

Члены SAG-AFTRA ушли с работы в середине июля с требованием повысить минимальную зарплату и их долю доходов от потоковых сервисов, а также защитить их от замены «цифровыми копиями», созданными искусственным интеллектом.

Профсоюз сообщил, что участники переговоров достигли предварительной договорённости по новому контракту с Альянсом продюсеров кино и телевидения, который представляет Walt Disney, Netflix и другие медиакомпании.

Этот прорыв означает, что Голливуд впервые с мая этого года сможет выйти на полную мощность производства.

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Вместе с актёрами также бастовали сценаристы кино и телевидения. Они отказались работать весной, а соглашения со студиями достигли в сентябре.

[Итан Альтер, сценарист]:«Это, конечно, облегчение для всех. Это была одна из самых продолжительных забастовок в истории Голливуда. Всё началось со стачки сценаристов, а затем к ним присоединились актёры. В результате двойной забастовки производство было приостановлено шесть месяцев – действительно, безумие. Но теперь всё закончилось».

Согласно оценкам, стачки стоили голливудской индустрии развлечений около шести миллиардов долларов. При этом они сказались и на других профессиях. Поскольку работы было мало, многие реквизиторы, художники по костюмам и другие члены съёмочных групп с трудом сводили концы с концами.

Приостановка работы Голливуда вынудила телеканалы заполнять свои осенние программы повторами и разнообразными реалити-шоу. Это также привело к тому, что киностудии отложили выпуск крупных релизов. Среди них последняя часть франшизы «Миссия невыполнима» и ремейк классического анимационного мультфильма «Белоснежка» от Disney. Их премьеры отложили до 2025 года.

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