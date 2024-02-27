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Телеканал NTD

Как живётся коту, у которого нет ушей

Как живётся коту, у которого нет ушей
Как живётся коту, у которого нет ушей

Спасатели привезли в приют для животных в Китае бездомного кота по кличке Картошка. Он был в плачевном состоянии. Ветеринар обнаружил у животного опухоли в слуховом канале.

Врачи удалили у кота слуховой канал и уши, чтобы болезнь не прогрессировала. Когда кот выздоровел, ему нашли любящих хозяев. В новом доме Картошка подружился с двумя кошками.

Владельцы кота размещают его фото в интернете.

«Никто не знает, когда Картошка родился и сколько ему лет, ведь он был бездомным», – написали они. Владельцы кота считают, что ему примерно шесть лет. Точный возраст определить сложно, поэтому они решили отмечать его день рождения 25 апреля.

Владельцы кота говорят, что кот хорошо слышит и очень любит играть.

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