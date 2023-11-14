Индийцы ложатся под копыта коров, надеясь на исполнение желаний

Чего только не сделаешь ради исполнения желаний. К примеру, жители индийского штата Мадхья-Прадеш с готовностью подставляют..

Чего только не сделаешь ради исполнения желаний. К примеру, жители индийского штата Мадхья-Прадеш с готовностью подставляют спины под копыта коров. Правда, те неохотно наступают на людей. Так что скотину приходится подгонять.

Такой рискованный ритуал здесь проводят каждый год – после праздника огней «Дивали».

[жительница штата Мадхья-Прадеш]:

«В нашей деревне проходит фестиваль поклонения коровам. Это многовековая традиция. Люди, которые верят, что их желания исполнятся, поклоняются коровам пять дней. В последний день люди ложатся на землю, а все деревенские коровы по ним проходят».

Местные жители утверждают, что пострадавших никогда не бывает, а все желания исполняются.

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В Индии коровы считаются священными. В большинстве штатов есть говядину запрещено. За убийство коровы строго наказывают.

Для индийцев эти животные – символ изобилия, доброты, мудрости и спокойствия. Люди верят, что коровы способны очищать пространство от плохой энергетики, а также защищать от болезней.

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