Индийцы ложатся под копыта коров, надеясь на исполнение желаний

Чего только не сделаешь ради исполнения желаний. К примеру, жители индийского штата Мадхья-Прадеш с готовностью подставляют..
Дата загрузки: 2023-11-15
Чего только не сделаешь ради исполнения желаний. К примеру, жители индийского штата Мадхья-Прадеш с готовностью подставляют спины под копыта коров. Правда, те неохотно наступают на людей. Так что скотину приходится подгонять.
Такой рискованный ритуал здесь проводят каждый год – после праздника огней «Дивали».
[жительница штата Мадхья-Прадеш]:
«В нашей деревне проходит фестиваль поклонения коровам. Это многовековая традиция. Люди, которые верят, что их желания исполнятся, поклоняются коровам пять дней. В последний день люди ложатся на землю, а все деревенские коровы по ним проходят».
Местные жители утверждают, что пострадавших никогда не бывает, а все желания исполняются.
В Индии коровы считаются священными. В большинстве штатов есть говядину запрещено. За убийство коровы строго наказывают.
Для индийцев эти животные – символ изобилия, доброты, мудрости и спокойствия. Люди верят, что коровы способны очищать пространство от плохой энергетики, а также защищать от болезней.
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