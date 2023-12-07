Экс-президент Перу Альберто Фухимори, приговорённый к 25 годам тюрьмы, вернулся домой. Его помиловал ещё в 2017..

Экс-президент Перу, осуждённый на 25 лет, вернулся домой после помилования

Экс-президент Перу Альберто Фухимори, приговорённый к 25 годам тюрьмы, вернулся домой. Его помиловал ещё в 2017 году Педро Пабло Кучински, занимавший тогда пост главы государства.

Однако Фухимори пробыл на свободе меньше десяти месяцев. Суд отменил помилование, и экс-президент вернулся в тюрьму. В марте 2022-го Конституционный суд Перу постановил освободить бывшего главу страны, который уже страдает от серьёзных проблем со здоровьем. Это решение неоднократно оспаривалось, но на этой неделе суд окончательно оставил помилование в силе.

Фухимори происходит из семьи японских мигрантов. Он занимал пост президента Перу с 1990-го по 2000 год. В 2009-м его осудили за создание «эскадронов смерти», которые убили 25 человек.

В начале 90-х Фухимори жёстко противостоял коммунистическим радикальным движениям в стране. Это маоистский «Сияющий путь» и марксистское Революционное движение имени Тупака Амару. Обе организации вели вооружённую борьбу против правительства Перу. Президенту Фухимори удалось остановить радикальные действия и стабилизировать ситуацию в стране.

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Сейчас экс-глава государства прибыл в дом своей дочери.

[Кейко Фухимори, дочь экс-президента]:

«Все мы надеемся начать новый процесс. В наших сердцах нет места ненависти и злобе. Есть только благодарность за всё пережитое и за всё, что мы чувствуем сейчас. Я также благодарю бывшего президента Кучински за помилование, а также всех людей и представителей власти, которые мужественно выдержали давление и оскорбления». [Кенхи Фухимори, сын экс-президента]:

«Я хочу поблагодарить всех, кто – всё это время, пока мой отец был несправедливо лишён свободы, – искренне и от всего сердца проявлял внимание к нам и беспокоился о состоянии его здоровья».

Альберто Фухимори – первый в Перу президент-азиат и единственный в мире японец, ставший главой государства и не принадлежащий при этом Японскому императорскому дому.

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