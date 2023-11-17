В России продолжают стремительно расти цены

[Дарья Степанова, жительница Среднеуральска]:

«С учётом того, что одному ребёнку пять и второй ребёнок родился, я вижу, как за пять лет всё подорожало: подгузники в 2-3 раза дороже, детское питание в два раза дороже».

Россиянам приходится всё больше экономить, поскольку цены на продукты стремительно растут. Жительница Среднеуральска Дарья Степанова растит двоих детей и пока не работает. Муж получает 50 000 рублей в месяц. Семья едва сводит концы с концами.

Дарья говорит, что про семейные походы в рестораны пришлось забыть.

[Дарья Степанова, жительница Среднеуральска]:

«У нас их сейчас нет совершенно. Я всё готовлю дома, потому что все деньги, которые мы потратили бы на кафе или на доставку домой готовой еды, я трачу все эти деньги на продукты, и лишних денег не остаётся».

Петербуржцы и москвичи тоже замечают пугающий рост цен.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[жительница Санкт-Петербурга]:

«Цены (выросли) на привычные товары, на непривычные, может быть, это не так заметно. И, честно сказать, от этого становится немножко неприятно, немножко беспокойно». [жительница Москвы]:

«Очень сильно изменились цены, очень выросли – в полтора, а то и в два раза. Это только продукты».

[житель Москвы]:«У меня нет таких потребностей, чтобы я что-то сверхвеликое покупал, но по ощущениям, без анализа, да – подросли цены. Если ещё подрастут, наверное, буду переходить на хлеб с водой. Пока покупаю то же самое».

Согласно официальной статистике, более 15 миллионов россиян живут за чертой бедности. По оценкам некоторых экономистов, эта цифра может достигать даже 20 миллионов. А статистика Банка России показывает, что более 40 миллионов россиян имеют кредиты. Причём у десяти миллионов человек по две ссуды, а у одиннадцати миллионов – по три кредита и больше.

Короткая ссылка на эту страницу: