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Миллионы бабочек-монархов украсили собой пихтовый лес в Мексике

Миллионы бабочек-монархов украсили собой пихтовый лес в Мексике

Пышные зелёные леса в Центральной Мексики стали ещё красивее. Здесь повсюду летают бабочки-монархи, добавляя красок в..

Дата загрузки: 2024-01-26

Миллионы бабочек-монархов украсили собой пихтовый лес в Мексике
Пышные зелёные леса в Центральной Мексики стали ещё красивее. Здесь повсюду летают бабочки-монархи, добавляя красок в пейзаж. Колонии этих насекомых прилетели сюда в ноябре. Здесь они каждый год спасаются от холодов в Канаде и США.

[сотрудник заповедника]:
«Бабочки зимуют в заповедниках штата Мехико. Здесь благоприятно сочетаются климат и природа. В этих местах есть и леса пихты священной, и водоёмы, а также достаточно тепла для их развития».

Во время миграции монархи пролетают от трёх до пяти тысяч километров. Некоторые колонии зимуют в Калифорнии и Флориде, а некоторые – в Мексике. Здесь они в основном селятся в биосферном заповеднике бабочки-монарха, которые расположен в штате Мичоакан и частично в штате Мехико.

По оценкам исследователей, каждую зиму в высокогорных лесах этих штатов собирается от 60 миллионов до миллиарда бабочек. Они предпочитают жить на пихтах священных. Иногда насекомых так много, что под их весом прогибаются ветки.

Зимовать монархи будут до марта, а потом отправятся обратно на север. При этом ни одна бабочка не проделает путь в обе стороны. Эти чешуекрылые живут только семь месяцев. Однако они всегда безошибочно находят дорогу. Как – никто точно не знает.
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