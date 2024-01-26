Миллионы бабочек-монархов украсили собой пихтовый лес в Мексике

[сотрудник заповедника]:

«Бабочки зимуют в заповедниках штата Мехико. Здесь благоприятно сочетаются климат и природа. В этих местах есть и леса пихты священной, и водоёмы, а также достаточно тепла для их развития».

Пышные зелёные леса в Центральной Мексики стали ещё красивее. Здесь повсюду летают бабочки-монархи, добавляя красок в пейзаж. Колонии этих насекомых прилетели сюда в ноябре. Здесь они каждый год спасаются от холодов в Канаде и США.

Во время миграции монархи пролетают от трёх до пяти тысяч километров. Некоторые колонии зимуют в Калифорнии и Флориде, а некоторые – в Мексике. Здесь они в основном селятся в биосферном заповеднике бабочки-монарха, которые расположен в штате Мичоакан и частично в штате Мехико.

По оценкам исследователей, каждую зиму в высокогорных лесах этих штатов собирается от 60 миллионов до миллиарда бабочек. Они предпочитают жить на пихтах священных. Иногда насекомых так много, что под их весом прогибаются ветки.

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Зимовать монархи будут до марта, а потом отправятся обратно на север. При этом ни одна бабочка не проделает путь в обе стороны. Эти чешуекрылые живут только семь месяцев. Однако они всегда безошибочно находят дорогу. Как – никто точно не знает.

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