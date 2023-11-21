Индийские рабочие, которые находятся в обрушившемся тоннеле в Гималаях уже больше недели, могут провести там ещё..

Индийским рабочим, застрявшим в рухнувшем тоннеле, придётся ждать спасения ещё несколько дней

Индийские рабочие, которые находятся в обрушившемся тоннеле в Гималаях уже больше недели, могут провести там ещё несколько дней. Об этом сообщили чиновники.

Тоннель длиной 4,5 километра строили на автодороге в Гималаях в штате Уттаракханд. Обрушение произошло в результате схода оползня рано утром 12 ноября. В тоннеле находились 60 рабочих. Те, кто был ближе к выходу, сумели выбраться. 41 рабочий оказался в ловушке.

Спасатели пробурили узкий тоннель, чтобы доставлять людям сушёные продукты, воду, лекарства и кислород. Теперь завершилась прокладка новой трубы большего размера. По ней будут передавать горячую пищу, включая рис и чечевицу.

[Аншу Маниш Кхалко, глава Нац. корпорации по развитию автодорог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Нам удалось протолкнуть трубу диаметром 15 сантиметров. Застрявшие рабочие могут нас слышать. Наша следующая задача – достать бур из трубы и восстановить связь с рабочими, чтобы выяснить, есть ли между ними какие-либо препятствия. Затем мы передадим им еду и медикаменты».

Власти обещали, что людей спасут быстро. Из Дели доставили специализированный бур, но в пятницу работы остановили, поскольку послышался громкий треск. На объект пригласили эксперта Арнольда Дикса. Он президент Международной ассоциации тоннелестроения и освоения подземного пространства.

По мнению Дикса, работа предстоит сложная, но шансы на спасение людей есть.

[Арнольд Дикс, эксперт]:

«Сейчас всё выглядит позитивно. Нам нужно сопоставить то, что мы видели над тоннелем, с тем, что происходит внутри него. Это поможет принять правильное решение, потому что надо спасти 41 человека. Мы не допустим, чтобы кто-нибудь пострадал. Но для этого надо проводить работы крайне осторожно».

Спасатели планируют пробурить три тоннеля – два горизонтальных и один вертикальный.

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