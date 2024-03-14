Золотые монеты возрастом 2000 лет нашли в археологическом комплексе Телль-Абрак в 50 километрах от Дубая. В..

В ОАЭ нашли золотые монеты возрастом 2000 лет

[Микеле Дельи Эспости, археолог]:

«Эти монеты были в обращении в I веке нашей эры. Это имитация монет, отчеканенных в Римской Галлии, точнее, в Леоне, в эпоху правления императора Тиберия. Их чеканили в период между 17 и 31 годом нашей эры».

Золотые монеты возрастом 2000 лет нашли в археологическом комплексе Телль-Абрак в 50 километрах от Дубая. В раскопках участвуют итальянские археологи. Они говорят, что золотые монеты здесь обнаружены впервые.

Помимо золотых монет, археологи нашли остатки домов, построенных в I веке до нашей эры, руины храма, две статуи и надпись на арамейском языке.

[Микеле Дельи Эспости, археолог]:

«Статуи похожи на древние скульптуры, найденные в Сирии, в южной Месопотамии, в таких знаменитых городах, как Пальмира и Хатра».

Комплекс Телль-Абрак находится между городами Шарджа и Умм-эль-Кайвайн. Это один из важнейших археологических памятников в ОАЭ. Считается, что люди обосновались здесь 4500 лет назад.

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Сейчас в Умм-эль-Кайвайне готовят новую выставку. На ней представят артефакты, созданные в разные исторические эпохи.

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