fb pixel
Телеканал NTD

В ОАЭ нашли золотые монеты возрастом 2000 лет

В ОАЭ нашли золотые монеты возрастом 2000 лет

Золотые монеты возрастом 2000 лет нашли в археологическом комплексе Телль-Абрак в 50 километрах от Дубая. В..

Дата загрузки: 2024-03-14

В ОАЭ нашли золотые монеты возрастом 2000 лет
Золотые монеты возрастом 2000 лет нашли в археологическом комплексе Телль-Абрак в 50 километрах от Дубая. В раскопках участвуют итальянские археологи. Они говорят, что золотые монеты здесь обнаружены впервые.

[Микеле Дельи Эспости, археолог]:
«Эти монеты были в обращении в I веке нашей эры. Это имитация монет, отчеканенных в Римской Галлии, точнее, в Леоне, в эпоху правления императора Тиберия. Их чеканили в период между 17 и 31 годом нашей эры».

Помимо золотых монет, археологи нашли остатки домов, построенных в I веке до нашей эры, руины храма, две статуи и надпись на арамейском языке.

[Микеле Дельи Эспости, археолог]:
«Статуи похожи на древние скульптуры, найденные в Сирии, в южной Месопотамии, в таких знаменитых городах, как Пальмира и Хатра».

Комплекс Телль-Абрак находится между городами Шарджа и Умм-эль-Кайвайн. Это один из важнейших археологических памятников в ОАЭ. Считается, что люди обосновались здесь 4500 лет назад.

Сейчас в Умм-эль-Кайвайне готовят новую выставку. На ней представят артефакты, созданные в разные исторические эпохи.

Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...