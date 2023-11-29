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Собак породы американский булли XL усыпят в Великобритании

Собак породы американский булли XL усыпят в Великобритании

Этой собаке породы американский булли XL, возможно, осталось жить всего несколько недель. Уолтер совершенно здоров, но..

Дата загрузки: 2023-11-29

Собак породы американский булли XL усыпят в Великобритании
Этой собаке породы американский булли XL, возможно, осталось жить всего несколько недель.

Уолтер совершенно здоров, но его дни сочтены из-за нового закона, принятого в Великобритании.

Правительство ввело запрет после серии смертоносных нападений таких собак по всей стране, в результате которых погибли или были ранены и дети, и взрослые.

С 31 декабря всех питомцев в центрах нужно будет усыпить.

[Шерин Уиллер, сотрудница собачьего питомника]:
«Когда закон вступит в силу, тех, кого, к сожалению, нельзя пристроить в семьи, придётся усыпить. Мы верим в право Уолтера на жизнь и боремся за его второй шанс».

У таких собак есть только одна возможность остаться в живых – до конца года попасть к новым хозяевам. Впрочем, тенденция противоположная. Эти бойцовские собаки всё чаще оказываются брошенными на улицах.

[Никола Тай, сотрудница собачьего питомника]:
«Приток просто огромный, поскольку люди пытаются избавиться от собак, в основном из-за приближающегося запрета».

В центрах по всей Великобритании проживает не менее 246 собак этой породы. С февраля 2024 года держать их в приютах будет незаконным.

Частным владельцам питомцев придётся стерилизовать. Гулять с ними можно будет только при наличии ошейника и намордника. Также людям будут предлагать выплаты в размере 200 фунтов стерлингов за добровольное усыпление их питомцев.

При этом петиция не запрещать породу уже собрала 600 000 подписей. Это стало причиной дебатов в парламенте.
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