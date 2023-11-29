Собак породы американский булли XL усыпят в Великобритании

Этой собаке породы американский булли XL, возможно, осталось жить всего несколько недель. Уолтер совершенно здоров, но..

Этой собаке породы американский булли XL, возможно, осталось жить всего несколько недель.

Уолтер совершенно здоров, но его дни сочтены из-за нового закона, принятого в Великобритании.

Правительство ввело запрет после серии смертоносных нападений таких собак по всей стране, в результате которых погибли или были ранены и дети, и взрослые.

С 31 декабря всех питомцев в центрах нужно будет усыпить.

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[Шерин Уиллер, сотрудница собачьего питомника]:«Когда закон вступит в силу, тех, кого, к сожалению, нельзя пристроить в семьи, придётся усыпить. Мы верим в право Уолтера на жизнь и боремся за его второй шанс».

У таких собак есть только одна возможность остаться в живых – до конца года попасть к новым хозяевам. Впрочем, тенденция противоположная. Эти бойцовские собаки всё чаще оказываются брошенными на улицах.

[Никола Тай, сотрудница собачьего питомника]:«Приток просто огромный, поскольку люди пытаются избавиться от собак, в основном из-за приближающегося запрета».

В центрах по всей Великобритании проживает не менее 246 собак этой породы. С февраля 2024 года держать их в приютах будет незаконным.

Частным владельцам питомцев придётся стерилизовать. Гулять с ними можно будет только при наличии ошейника и намордника. Также людям будут предлагать выплаты в размере 200 фунтов стерлингов за добровольное усыпление их питомцев.

При этом петиция не запрещать породу уже собрала 600 000 подписей. Это стало причиной дебатов в парламенте.

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