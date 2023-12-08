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Танцующий Санта-регулировщик развлекает водителей на Филиппинах

Танцующий Санта-регулировщик развлекает водителей на Филиппинах

Танцующий Санта-Клаус появился на загруженной дороге в городе Пасай недалеко от Манилы – столицы Филиппин. Пока..

Дата загрузки: 2023-12-08

Танцующий Санта-регулировщик развлекает водителей на Филиппинах
Танцующий Санта-Клаус появился на загруженной дороге в городе Пасай недалеко от Манилы – столицы Филиппин. Пока мимо мчатся машины и мотоциклы, Санта имитирует движения регулировщика. Правда, это всего лишь для развлечения. Транспортом здесь управляет светофор. Но водителям нравится.

[мотоциклист]:
«Приятно наблюдать. И машины едут спокойно, когда он танцует посередине».

Роль Санты-регулировщика играет Рамиро Инохас, сотрудник городской администрации. Рамиро придумал собственный танец, чтобы поднимать настроение водителям.

[Рамиро Инохас, Санта-регулировщик]:
«Я каждый год танцую перед людьми, чтобы автомобилисты не скучали, пока ждут зелёного света. Я дарю им немного радости, пусть даже ненадолго. Они довольны. Это видно по их лицам. Они машут руками или поднимают большой палец вверх».

На танцующего Санту обращают внимание и пешеходы.

[жительница города Пасай]:
«Я видела, как он танцует в костюме Санты. Это забавно. Я словно вернулась в детство».

На Филиппинах традиция праздновать Рождество появилась во время испанского правления, которое началось в XVI веке и закончилось в XIX. Примечательно, что теперь здесь рождественский сезон самый продолжительный в мире. Он начинается 1 сентября и заканчивается через неделю после Нового года, а иногда и позже.
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