Танцующий Санта-регулировщик развлекает водителей на Филиппинах

Танцующий Санта-Клаус появился на загруженной дороге в городе Пасай недалеко от Манилы – столицы Филиппин. Пока..

[мотоциклист]:

«Приятно наблюдать. И машины едут спокойно, когда он танцует посередине».

Танцующий Санта-Клаус появился на загруженной дороге в городе Пасай недалеко от Манилы – столицы Филиппин. Пока мимо мчатся машины и мотоциклы, Санта имитирует движения регулировщика. Правда, это всего лишь для развлечения. Транспортом здесь управляет светофор. Но водителям нравится.

Роль Санты-регулировщика играет Рамиро Инохас, сотрудник городской администрации. Рамиро придумал собственный танец, чтобы поднимать настроение водителям.

[Рамиро Инохас, Санта-регулировщик]:

«Я каждый год танцую перед людьми, чтобы автомобилисты не скучали, пока ждут зелёного света. Я дарю им немного радости, пусть даже ненадолго. Они довольны. Это видно по их лицам. Они машут руками или поднимают большой палец вверх».

На танцующего Санту обращают внимание и пешеходы.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[жительница города Пасай]:

«Я видела, как он танцует в костюме Санты. Это забавно. Я словно вернулась в детство».

На Филиппинах традиция праздновать Рождество появилась во время испанского правления, которое началось в XVI веке и закончилось в XIX. Примечательно, что теперь здесь рождественский сезон самый продолжительный в мире. Он начинается 1 сентября и заканчивается через неделю после Нового года, а иногда и позже.

Короткая ссылка на эту страницу: