В 2023 году мир попрощался со многими знаменитостями в индустрии, музыки, искусства, кино и телевидения. В..

Кто из знаменитостей покинул нас в 2023 году

В 2023 году мир попрощался со многими знаменитостями в индустрии, музыки, искусства, кино и телевидения.

В возрасте 76 лет умерла актриса и певица британского происхождения Джейн Биркин, ставшая любимой фигурой во Франции, и давшая своё имя известной дамской сумочке Hermès Birkin.

Скончался и американский свинговый и джазовый певец Тони Беннетт. Беннетт стал звездой в 50-х, получив 20 наград Грэмми.

Ирландская певица Шинейд О’Ко́ннор, известная своим ярким голосом и хитом 90-х Nothing Compares 2 U, умерла в возрасте 56 лет. Её нашли мёртвой в её лондонской квартире.

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Скончался и 77-летний Рэндалл Мейснер – американский музыкант, певец, автор песен и один из основателей группы Eagles.

В возрасте 83 лет умер Берт Янг – американский актёр итальянского происхождения. Наиболее известен по роли Поли Пеннино в шести фильмах франшизы «Рокки».

Также печальной новостью стала смерть 54-летнего Мэттью Перри, сыгравшего роль Чендлера в ситкоме «Друзья». Его нашли мёртвым в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе.

В 2023-м мир попрощался с Лизой Мари Пресли – единственным ребёнком певца и актёра Элвиса Пресли и актрисы Присциллы.

Умерла и 95-летняя Джина Лоллобриджида – итальянская актриса, которая стала символом яркого возрождения Италии после Второй мировой войны.

Трагически погиб 65-летний британский актёр Джулиан Сэндс, известный по ролям в фильмах-обладателях премии «Оскар» – «Поля смерти» и «Комната с видом». Он умер во время похода по заснеженным горам на юге Калифорнии.

В возрасте 93 лет скончалась Мэри Куант – британский модельер одежды. Она считалась одной из создательниц мини-юбок.

Также мир российской моды потерял двух известных модельеров – 85-летнего Вячеслава Зайцева и 59-летнего Валентина Юдашкина. Оба умерли в результате продолжительных болезней.

Наконец, ушла из жизни американская и швейцарская певица Тина Тёрнер – обладательница восьми премий «Грэмми», которую назвали «Королевой рок-н-ролла». Ей было 83 года.

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