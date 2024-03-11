Юный австралиец не бросает рыбалку, несмотря на сильные боли

Австралийский подросток Купер Смайли рыбачит с детства. И это уже не увлечение, а образ жизни. [Купер..

Австралийский подросток Купер Смайли рыбачит с детства. И это уже не увлечение, а образ жизни.

[Купер Смайли, юный рыболов]:

«Когда мне было года два или три, папа повёл меня на пирс, и я поймал свою первую рыбу. Это оказался луфарь. После этого я всегда просился на рыбалку».

Куперу сейчас 13 лет, и у него немало рыболовного опыта, но не всегда получается выудить рыбу, попавшуюся на крючок. Есть проблема и серьёзнее. У мальчика редкая болезнь.

[Купер Смайли, юный рыболов]:

«Она называется комплексный регионарный болевой синдром. И это одно из самых болезненных заболеваний, известных медицине».

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Боль носит нейропатический характер. Даже лёгкий ветерок может вызвать чувство невыносимого жжения на коже. В Австралии от этого недуга страдают 5000 человек. Лекарств от него нет. И даже саму болезнь сложно диагностировать.

[Мелинда Смайли, мама рыболова]:

«Если эта вспышка боли решит не уходить, то сын может провести в постели месяцы».

Впрочем, Купер мужественно преодолевает боль и не бросает рыбалку.

[Мелинда Смайли, мама рыболова]:

«Он настоящий воин. Такую силу духа редко увидишь».

У многих пациентов эта болезнь со временем проходит. Купер надеется, что будет рыбачить ещё долго и тогда, когда захочет.

Мальчика поддерживает вся семья. Сейчас он с братом и родителями путешествует по восточному побережью Австралии.

[Мелинда Смайли, мама рыболова]:

«Это просто превратилось из маленькой удочки в удочку побольше. Теперь мы путешествуем на двух машинах, и одна заполнена рыболовными снастями».

Купер мечтает поймать большую рыбу.

[Купер Смайли, юный рыболов]:

«Хочу поймать очень большого морского окуня баррамунди, чтобы он был больше 120 сантиметров. Полуметровый красный луциан – тоже крутая добыча».

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