Юный австралиец не бросает рыбалку, несмотря на сильные боли

Австралийский подросток Купер Смайли рыбачит с детства. И это уже не увлечение, а образ жизни. [Купер..
Дата загрузки: 2024-03-11
Австралийский подросток Купер Смайли рыбачит с детства. И это уже не увлечение, а образ жизни.
[Купер Смайли, юный рыболов]:
«Когда мне было года два или три, папа повёл меня на пирс, и я поймал свою первую рыбу. Это оказался луфарь. После этого я всегда просился на рыбалку».
Куперу сейчас 13 лет, и у него немало рыболовного опыта, но не всегда получается выудить рыбу, попавшуюся на крючок. Есть проблема и серьёзнее. У мальчика редкая болезнь.
[Купер Смайли, юный рыболов]:
«Она называется комплексный регионарный болевой синдром. И это одно из самых болезненных заболеваний, известных медицине».
Боль носит нейропатический характер. Даже лёгкий ветерок может вызвать чувство невыносимого жжения на коже. В Австралии от этого недуга страдают 5000 человек. Лекарств от него нет. И даже саму болезнь сложно диагностировать.
[Мелинда Смайли, мама рыболова]:
«Если эта вспышка боли решит не уходить, то сын может провести в постели месяцы».
Впрочем, Купер мужественно преодолевает боль и не бросает рыбалку.
[Мелинда Смайли, мама рыболова]:
«Он настоящий воин. Такую силу духа редко увидишь».
У многих пациентов эта болезнь со временем проходит. Купер надеется, что будет рыбачить ещё долго и тогда, когда захочет.
Мальчика поддерживает вся семья. Сейчас он с братом и родителями путешествует по восточному побережью Австралии.
[Мелинда Смайли, мама рыболова]:
«Это просто превратилось из маленькой удочки в удочку побольше. Теперь мы путешествуем на двух машинах, и одна заполнена рыболовными снастями».
Купер мечтает поймать большую рыбу.
[Купер Смайли, юный рыболов]:
«Хочу поймать очень большого морского окуня баррамунди, чтобы он был больше 120 сантиметров. Полуметровый красный луциан – тоже крутая добыча».
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