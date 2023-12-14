Забавные и вдохновляющие: обзор позитивных новостей 2023 года

2023 год запомнился не только экономическими кризисами и войнами. Было место и для позитива. Начнём с..

2023 год запомнился не только экономическими кризисами и войнами. Было место и для позитива.

Начнём с Японии. Там в начале года по традиции прошёл ритуал купания в ледяной воде. Японцы верят, что так можно очистить душу и оздоровить тело.

А в виноградниках ЮАР для борьбы с насекомыми и улитками решили нанять вот такую стаю забавных уток породы индийский бегун. Они поедают вредителей бесплатно и с удовольствием.

А это британский вундеркинд Тедди Хоббс. Когда ему было три года, он стал самым юным членом общества «Менса», в которое входят люди с высоким IQ. Уже в два года малыш сам научился читать. Также он считает до 100 на семи языках, включая китайский.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Это кенийская женщина-кошка. В своём доме на окраине Найроби она поселила 600 пушистых питомцев.

А это отставной морской пехотинец, который 27 лет ждёт возвращения возлюбленной. Каждый год в День святого Валентина Эстебан Перес надевает мундир и с цветами приходит на один и тот же перекрёсток в мексиканском городе Нуэво-Ларедо. Он ждёт Сесилию, с которой он познакомился в 1996 году. Но она пока не приходит.

Этот зелёный сад растёт на плоту из мусора. Его сделал угандиец Джеймс Катиба. Своё творение назвал «Плавучим островом». На нём даже работает ресторан.

В итальянских Помпеях же работает партия «лохматых газонокосилок». 150 овец защищают древние здания и руины от разрушения растительностью.

А в столице Бельгии появилась клиника для мишек Тедди. Тут проводят особые занятия для детей, чтобы избавить их от страха перед посещением больницы.

В Великобритании кошка спасла жизнь своей хозяйке, страдающей диабетом. Она привлекла внимание мужа женщины, когда той стало плохо.

А в мексиканском городе Отумба провели ежегодный праздник для ослов. Их чествуют последние 60 лет за помощь в перевозке товаров.

В одном токийском университете ввели уроки улыбания для студентов. Оказывается, за время пандемии и ношения масок люди разучились это делать. Пришлось обращаться за помощью к профессионалам.

В Испании 18-летняя сёрфингистка, которая лишилась рук и ног из-за болезни, продолжает покорять волны и вдохновлять людей не сдаваться ни при каких обстоятельствах.

А в Боснии 11-летняя Эсма прославилась тем, что шьёт для кукол Барби традиционные наряды.

В Великобритании 102-летний дедушка поднялся на крышу 85-метрового здания больницы и спустился вниз по верёвке ради благотворительности.

В Индии же знаменитостью стала 92-летняя Салиман. Всю свою жизнь она не умела ни читать, ни писать. Теперь решила восполнить пробелы и закончить школу.

А на одной из загруженных дорог в столице Филиппин появился танцующий Санта-Клаус-регулировщик. Правда, делает он это просто для развлечения. Транспортом здесь управляет светофор.

Короткая ссылка на эту страницу: