Забавные и вдохновляющие: обзор позитивных новостей 2023 года

2023 год запомнился не только экономическими кризисами и войнами. Было место и для позитива. Начнём с..
Дата загрузки: 2023-12-14
Начнём с Японии. Там в начале года по традиции прошёл ритуал купания в ледяной воде. Японцы верят, что так можно очистить душу и оздоровить тело.
А в виноградниках ЮАР для борьбы с насекомыми и улитками решили нанять вот такую стаю забавных уток породы индийский бегун. Они поедают вредителей бесплатно и с удовольствием.
А это британский вундеркинд Тедди Хоббс. Когда ему было три года, он стал самым юным членом общества «Менса», в которое входят люди с высоким IQ. Уже в два года малыш сам научился читать. Также он считает до 100 на семи языках, включая китайский.
Это кенийская женщина-кошка. В своём доме на окраине Найроби она поселила 600 пушистых питомцев.
А это отставной морской пехотинец, который 27 лет ждёт возвращения возлюбленной. Каждый год в День святого Валентина Эстебан Перес надевает мундир и с цветами приходит на один и тот же перекрёсток в мексиканском городе Нуэво-Ларедо. Он ждёт Сесилию, с которой он познакомился в 1996 году. Но она пока не приходит.
Этот зелёный сад растёт на плоту из мусора. Его сделал угандиец Джеймс Катиба. Своё творение назвал «Плавучим островом». На нём даже работает ресторан.
В итальянских Помпеях же работает партия «лохматых газонокосилок». 150 овец защищают древние здания и руины от разрушения растительностью.
А в столице Бельгии появилась клиника для мишек Тедди. Тут проводят особые занятия для детей, чтобы избавить их от страха перед посещением больницы.
В Великобритании кошка спасла жизнь своей хозяйке, страдающей диабетом. Она привлекла внимание мужа женщины, когда той стало плохо.
А в мексиканском городе Отумба провели ежегодный праздник для ослов. Их чествуют последние 60 лет за помощь в перевозке товаров.
В одном токийском университете ввели уроки улыбания для студентов. Оказывается, за время пандемии и ношения масок люди разучились это делать. Пришлось обращаться за помощью к профессионалам.
В Испании 18-летняя сёрфингистка, которая лишилась рук и ног из-за болезни, продолжает покорять волны и вдохновлять людей не сдаваться ни при каких обстоятельствах.
А в Боснии 11-летняя Эсма прославилась тем, что шьёт для кукол Барби традиционные наряды.
В Великобритании 102-летний дедушка поднялся на крышу 85-метрового здания больницы и спустился вниз по верёвке ради благотворительности.
В Индии же знаменитостью стала 92-летняя Салиман. Всю свою жизнь она не умела ни читать, ни писать. Теперь решила восполнить пробелы и закончить школу.
А на одной из загруженных дорог в столице Филиппин появился танцующий Санта-Клаус-регулировщик. Правда, делает он это просто для развлечения. Транспортом здесь управляет светофор.
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