В Хорватии приход весны празднуют Фестивалем огней

Разноцветные огни и 3D-проекции на стенах исторических зданий преобразили хорватскую столицу. В Загребе проводят Фестиваль огней и встречают весну.

[Томислав Томашевич, мэр Загреба]:

«Это событие много значит для Загреба, поскольку у нас это один из самых популярных фестивалей. Люди находят время прогуляться по городу. И это прекрасно, поскольку они могут увидеть старинные здания в другом свете – и в прямом, и в переносном смысле».

Для местных дизайнеров и мультимедийных художников это возможность продемонстрировать свои работы.

[Иван Марушич Клиф, мультимедийный художник]:

«Самое замечательное на этом фестивале – это большое разнообразие аудитории. Сюда приходят люди, уже соприкоснувшиеся с искусством, а также те, кто никогда не был в подобном месте или в каком-либо музее. Это замечательно: художники видят, как разные люди реагируют на их работы, а затем всё переосмысливают в зависимости от восприятия публики».

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Световые инсталляции разбросаны по всему городу. В целом их 29.

[туристка]:

«Больше всего мне нравится мультимедийная проекция в танцевальном центре Загреба, а также анимация на фермерском рынке. На этих проекциях очень хорошо представлены достопримечательности Хорватии. Это стоит увидеть». [житель Загреба]:

«На это приятно смотреть. Здесь много людей. И я вижу, что им нравится».

Фестиваль огней в Загребе проводят с 2017 года. Он длится пять дней. В этом году к организации мероприятия присоединился Всемирный фонд дикой природы.

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