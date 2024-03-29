Почему старому псу дали новое имя

Пёс по кличке Белуга уже два года жил в приюте для животных в американском штате Техас. 10-летний питомец плохо видел и слышал, и у него ослабли задние лапы. Псу была необходима спокойная домашняя обстановка, но желающих забрать его не находилось.

Однажды в приют пришла Жанетт, женщина 75 лет. Её две собаки умерли, и она искала собаку-компаньона.



Жанетт привлёк внешний вид Белуги. «У него неврологическое заболевание, поэтому голова наклонена в сторону, и он выглядел так: «Посмотрите на меня маленького и несчастного». И я сказала: «Ладно, я должна с ним познакомиться»», – вспоминает Жанетт.



Женщине понравился спокойный характер пса. «Он не может подпрыгнуть, у него слабые задние лапы», – рассказала Жанетт. Она решила забрать его домой и о нём заботиться.



На новом месте пёс быстро освоился. Жанетт балует питомца: по всему дому разбросаны мягкие лежаки, она часто его ласкает и угощает вкусненьким. Пёс стал общительным и радостным.



Хозяйка и питомец вместе гуляют. «Я и сама не очень-то бодра, но выхожу на свежий воздух и прогуляться по лесу, – рассказала Жанетт. – Мы не гуляем, мы прогуливаемся». Пёс всюду следует за хозяйкой, поэтому она решила дать ему новое имя. Теперь зовёт его Липучкой.

По мнению Жанетт, пожилым людям больше подходят пожилые собаки – они дарят любовь и дружбу. Женщина надеется, что её история вдохновит людей брать из приютов пожилых питомцев.