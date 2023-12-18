Израиль усилил бомбардировки после провалившихся переговоров

Израиль усилил бомбардировки Газы в воскресенье и в ночь на понедельник. Об этом заявила палестинская сторона,..

Израиль усилил бомбардировки Газы в воскресенье и в ночь на понедельник. Об этом заявила палестинская сторона, добавив, что десятки людей были убиты.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что единственный способ добиться освобождения заложников – интенсивное военное давление на ХАМАС.

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[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:«Мы следуем воле павших. Мы будем бороться до конца и достигнем всех наших целей: уничтожить ХАМАС, освободить всех наших заложников и гарантировать, что Газа снова не станет центром террора».

В пятницу состоялись переговоры между главой разведки Израиля и премьер-министром Катара – страны, которая стала посредником в более раннем освобождении заложников, недельном прекращении огня и освобождении палестинских заключённых.

Однако они, по всей вероятности, закончились ничем. Так, боевики ХАМАС заявляют, что больше не будут обсуждать вопрос об освобождении тех, кто был захвачен во время нападения на юг Израиля 7 октября.

В Газе, помимо обстрелов, продолжаются интенсивные бои. Связь не работает уже несколько дней, что затрудняет доступ к раненым. Крупнейшая больница Аль-Шифа переполнена.

[Шон Кейси, представитель ВОЗ]:«Детей с серьёзными травмами, ожогами или открытыми ранами лечат на полу. Они изо всех сил пытаются восстановить операционные. Отделения интенсивной терапии нет, перевести пациентов из Шифы почти невозможно. Это абсолютный хаос».

Между тем, плакаты с надписями «SOS» и «Помогите» обнаружили на стенах здания в секторе Газа, где прятались трое израильских заложников. Их по ошибке убили израильские военные.

Израильские силы также заявили, что обнаружили самый большой бетонный туннель ХАМАС на границе Газы и Израиля. Он был предназначен для перевозки автомобилей с боевиками.

Тоннель длиной четыре километра простирается от центра управления группировки до контрольно-пропускного пункта Эрез на израильской границе.

Снос или выведение из строя сотен километров подземных ходов и бункеров – одна из основных целей израильского наступления.

Тем временем, в Тель-Авиве разочарованные семьи заложников разбили лагерь возле министерства обороны Израиля. Они обещают оставаться там до тех пор, пока правительство не заключит сделку с ХАМАС.

[родственница заложника]:«Для меня важно быть здесь сегодня, потому что нам нужно оказать больше давления на правительство, напомнить им, что ситуацию с заложниками нужно решить, и сделку нужно заключить прямо сейчас, поскольку времени на переговоры больше нет. Мы не можем ждать, пока они попытаются спасти их с помощью армии. Это нужно сделать путём дипломатических переговоров».

Во время внезапного нападения 7 октября ХАМАС убил 1200 человек и захватил 240 заложников.

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