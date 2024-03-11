Как индейский мальчик стал музыкантом-вундеркиндом

12-летний Джейм Литтлвульф – музыкант-самоучка. Он живёт в индейской резервации Белая Земля. Два года назад его сестре подарили игрушечное пианино. Мальчик научился на нём играть, смотря онлайн-уроки.

Несмотря на ограниченное количество клавиш на игрушечном пианино, мальчик проявил талант, удивив родителей.



Через год мама купила сыну на Рождество простейшую электронную клавиатуру. Джейм продолжил совершенствовать навыки. Он составил для себя список музыкальных произведений, которые хотел выучить.

Мальчик мечтал о настоящем рояле. Во время поездок с семьёй он искал в гостиницах рояль, чтобы поиграть. «Каждый раз, видя рояль, я хочу на нём сыграть, – поделился Джейм. – Если я смотрю на него, то хочу играть. А если не вижу, но знаю, что он там, всё равно хочу играть».



Однажды мальчик был в поездке с родителями и старшим братом, участвующим в футбольном турнире. В гостинице стоял рояль. Сопровождающий школьной футбольной команды Брэд Риггл вспоминает:

«Я начал играть, и тут вошёл Джейм с родителями, он терпеливо сидел сзади и смотрел, как я играю».



Затем мужчина предложил Джейму сыграть, и тот исполнил произведение Бетховена.



Брэд удивился, увидев, что мальчик играет на рояле без нот. Он записал видео на телефон и разместил его в интернете. Оно набрало 6000 просмотров. Затем Брэд попросил людей помочь Джейму и собрать деньги на покупку инструмента. На поступившие средства, Брэду удалось купить цифровой рояль со скидкой. Его привезли и установили в доме Джейма.



Мама мальчика рассказала, что тот играет, как только проснётся, потом – когда приходит из школы и перед сном. Первый сольный концерт Джейм дал в доме для престарелых. Зрители тепло встретили музыканта-самоучку и предложили ему денежное вознаграждение за выступление. Он планирует потрать деньги на освещение возле рояля.



Джейм стал самым юным участником школьной музыкальной группы. Его пригласили на осенний фестиваль в штате Северная Дакота.