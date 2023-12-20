Скопы – хищные птицы, питаются в основном рыбой. Обычно птицы парят в воздухе над водой на высоте до 40 метров в поисках добычи. Тайваньский фотограф Чжэнь Чжэнгуан запечатлел охоту скопы.
Работы фотографа необычны. Он использует технику хронофотографии: делает последовательно несколько снимков, а затем объединяет их в один. Таким образом, можно проследить движения птицы во время охоты.
Скопа пронзительно смотрит на добычу и, устремляясь к рыбе, ныряет в воду.
За несколько секунд птица расправляет крылья, а в последние мгновения перед атакой поднимает их вверх. Благодаря техническому мастерству Чжэнгуана каждое движение птицы запечатлено в ярких деталях.
Слегка маслянистые перья птицы отталкивают воду, а светлые перья на брюхе помогают быть менее заметной для добычи. Когда скопы ныряют, носовые клапаны защищают ноздри от попадания воды внутрь.
Когти скопы длинные, выпуклые и изогнутые. Наружный, палец, обращённый назад, помогает захватить скользкую рыбу. Посмотрите удивительные снимки скоп, сделанные Чжэнгуаном.
Удивительные мгновения охоты скопы запечатлел фотограф
Скопы – хищные птицы, питаются в основном рыбой. Обычно птицы парят в воздухе над водой на высоте до 40 метров в поисках добычи. Тайваньский фотограф Чжэнь Чжэнгуан запечатлел охоту скопы.