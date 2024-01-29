Медведи, кобылы и турки: масленичное шествие в чешской деревне

Красочные масленичные шествия прошли в селе Гамры в Чехии. Этот фестиваль называют Мясопуст. Отмечают его перед..

Красочные масленичные шествия прошли в селе Гамры в Чехии. Этот фестиваль называют Мясопуст. Отмечают его перед Пепельной средой, с которой начинается Великий пост.

Это не просто карнавальный парад, призванный прогнать зиму и возвестить о приходе весны. Процессия имеет собственную богатую историю. Эта культурная традиция внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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[Пётр Стейскал, мэр деревни]:«У нас даже нет никаких записей о том, когда эта традиция зародилась. Утром все готовятся, потом заходят ко мне домой спросить разрешения на парад. После этого ходят от дома к дому, где танцуют и поют для местных жителей. Обходят всю деревню».

Деревенские мужчины и мальчики наряжаются в разных персонажей: медведя, петуха, аиста, а также в турок, кобыл и трубочистов. Их задача – маршировать от двери к двери, а потом развлекать хозяев разными шутками. Также часто они гоняются за девушками и женщинами, бросая их в снег или обмазывая сажей.

[местная жительница]:«Я люблю эту традицию. Вся наша семья и мой покойный муж в этом участвовали. Сначала они одевались как турки. Теперь это делают наши внуки».

После парада происходит символический забой кобыл, которые участвовали в параде. Однако потом они чудесным образом оживают после рюмки сливовицы.

[местный житель]:«Конечно, это традиция. Но парады мы проводим для того, чтобы всех поприветствовать. В течение года не с каждым получается встретиться. А так можно всех навестить и немного поболтать».

За танцы и шутки участников шествия награждают угощениями и мелкими монетами.

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