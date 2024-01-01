Нереальные ожидания в новогодние праздники ведут к большому стрессу

В центре Лондона горит рождественская иллюминация. Люди суетятся со своими списками покупок. Сезон праздников может стать..

В центре Лондона горит рождественская иллюминация. Люди суетятся со своими списками покупок.

Сезон праздников может стать гонкой на выживание, поскольку все стремятся получить идеальные подарки, создать самые яркие декорации и устроить самые роскошные вечеринки.

Психологи предупреждают, что такое давление может нанести вред здоровью.

По их мнению, с одной стороны праздники объединяют семьи, а с другой – поднимают вопрос сложных отношений, которых в течение года стараются избегать.

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Давление усиливает кризис стоимости жизни. Многие из-за стремления к идеалу чувствуют себя обязанными тратить больше, чем могут себе позволить.

Последним ударом может стать холодная погода и короткий световой день.

[Анна Бейкер, психолог]:«В праздники наш график сильно нарушается, и поэтому, когда я работаю с пациентами, я всегда говорю, что любой стресс, даже приятный, – это всё равно стресс».

Психологи говорят, что основная часть психологического давления вызвана нами самими, поскольку мы пытаемся оправдать нереалистичные ожидания.

[Дженнифер Сименс, психолог]:«Стресс испытывают из-за множества факторов: перспективы потратить деньги, необходимости выбрать идеальный подарок. Многим не нравятся толпы в магазинах, необходимость собираться вместе с семьёй и тому подобное».

Впрочем, некоторые покупатели не переживают. Они спокойно относятся к покупкам и подаркам, но понимают, почему некоторые испытывают стресс.

[Кэролайн де Роза, покупательница]:«Приходится идти и покупать, это много денег. Но сильно давить на себя не стоит. Ведь главное – собраться с семьёй. Не нужно подвергать себя такому стрессу. Если не можете этого сделать, то просто не делайте».

А кое-кто в этом году отказался от традиционного Рождества и вместо этого отправил все деньги на благотворительность.

[Гриер Чарльд, покупательница]:«Мне сложно тратить деньги, зная, что у стольких людей их нет. Мы всей семьёй решили подарить деньги бездомным. Это наше Рождество: вместо подарков мы отдали деньги бездомным».

По словам психологов, помощь другим людям – хороший способ снять напряжение.

[Анна Бейкер, психолог]:«Мы знаем, что помощь другим может быть для нас очень полезной. Это может поднять настроение и отвлечь внимание. И это полезно для психического здоровья».

Эксперты также призывают людей в праздники меньше сравнивать себя с другими и проявлять доброту и к себе, и к близким.

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