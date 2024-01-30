В столице Чили объявили красный уровень опасности из-за жары

Столица Чили, город Сантьяго, в буквальном смысле плавится. Многие теряют сознание. [Алисия Себрайан, замглавы ведомства по..
Дата загрузки: 2024-01-31
Столица Чили, город Сантьяго, в буквальном смысле плавится. Многие теряют сознание.
[Алисия Себрайан, замглавы ведомства по стихийным бедствиям]:
«Из-за экстремальной жары мы объявили красный уровень опасности в черте города и в регионе О’Хиггинс».
[жительница Сантьяго]:
«В последнее время жара очень сильная, особенно на этой неделе».
Зафиксирован экстремальный индекс ультрафиолетового излучения. Людей предупреждают не выходить из дома без острой необходимости, а также пить побольше воды.
В Сантьяго многие спасаются в городских фонтанах.
Также на улицах столицы установили пункты бесплатной раздачи воды.
[жительница Сантьяго]:
«Мы недавно заплатили 1,5 доллара за бутылку воды. Я болею, и мне приходится пить не менее трёх литров воды, и ещё приходится поливать себя из бутылки. Но я не могу носить с собой большие тары, поэтому ношу эту маленькую. Приходится наполнять её везде, где это возможно, так что (станции с водой) – это здорово»».
[Карина Флорес, работница пункта раздачи воды]:
«Люди очень благодарят нас за этот проект. От сильной жары некоторые падают в обморок. Гуляя в центре города, можно налить себе стакан воды и не покупать постоянно бутылки».
В некоторых регионах Чили столбики термометров доходят до плюс 33. И это ещё не пик. В середине недели ожидается +35.
Короткая ссылка на эту страницу: