В столице Чили объявили красный уровень опасности из-за жары

Столица Чили, город Сантьяго, в буквальном смысле плавится. Многие теряют сознание.

Зафиксирован экстремальный индекс ультрафиолетового излучения. Людей предупреждают не выходить из дома без острой необходимости, а также пить побольше воды.

В Сантьяго многие спасаются в городских фонтанах.

Также на улицах столицы установили пункты бесплатной раздачи воды.

[жительница Сантьяго]:

«Мы недавно заплатили 1,5 доллара за бутылку воды. Я болею, и мне приходится пить не менее трёх литров воды, и ещё приходится поливать себя из бутылки. Но я не могу носить с собой большие тары, поэтому ношу эту маленькую. Приходится наполнять её везде, где это возможно, так что (станции с водой) – это здорово»».

[Карина Флорес, работница пункта раздачи воды]:

«Люди очень благодарят нас за этот проект. От сильной жары некоторые падают в обморок. Гуляя в центре города, можно налить себе стакан воды и не покупать постоянно бутылки».