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Телеканал NTD

Как «фабрика улыбок» помогает людям стать счастливее

Как «фабрика улыбок» помогает людям стать счастливее
Как «фабрика улыбок» помогает людям стать счастливее

Бразильский стоматолог Фелипе Росси создал организацию Por1sorriso («Ради улыбки»). Он вместе со своей командой бесплатно лечит зубы людям, которые мало зарабатывают.

«В стране (Бразилии) с самым большим числом стоматологов в мире, а также с самым большим социальным неравенством, стоматологические услуги многим недоступны. Миллионы людей не знают, что такое сидеть в стоматологическом кресле. Пришло время проснуться… пришло время улыбаться», – считает Фелипе.

В организации зарегистрировано 4000 стоматологов-волонтёров. Филипе вместе с добровольцами ездит в бедные районы и деревни. Врач рассказал, что обычная пятидневная поездка в Бразилии обходится примерно в 5000 долларов.

Спонсорскую помощь обычно оказывают две частные компании, принимаются также пожертвования от частных лиц.

Благодаря волонтёрам примерно 1500 человек теперь радуются и улыбаются. «Однажды улыбаться будет каждый, и слёзы радости появятся просто от того, что человек может улыбаться», – считает Фелипе.

Фелипе его «фабрика улыбок» также девять раз ездили в Африку.

Смотрите фотографии людей, которым восстановили зубы. Это пациенты из стран Африки и Бразилии.

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