«Берлинские тюлени» отметили Рождество купанием в озере

Из-за праздничного стола – в холодную воду. 20 закалённых моржей заходят в озеро Оранке в Берлине...

Из-за праздничного стола – в холодную воду. 20 закалённых моржей заходят в озеро Оранке в Берлине. Это традиционное купание посвящено Рождеству. Местные пловцы называют себя «берлинскими тюленями».

[Андреас Байер, пловец]:

«Отлично. Немного прохладно, но в остальном неплохо». [Регине Хильд, пловчиха]:

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«Но приятно».

В этом году пловцам не приходится ломать лёд, чтобы зайти в озеро. На улице плюс 12, и вода довольно тёплая.

[Клаус Далеске, пловец]:

«Замечательно. Но, конечно, на пять градусов теплее, чем обычно. Немного льда было бы неплохо».

Клуб «Берлинские тюлени» существует уже 43 года. В нём состоят почти 160 человек. Самому молодому моржу – 12 лет, самому пожилому – почти 90.

Пловцы готовятся к рождественскому купанию с середины сентября. Собираются на озере каждое воскресение. Впрочем, принимать ледяные ванны они продолжат до конца апреля.

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