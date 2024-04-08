Сицилийский вулкан Этна восхищает туристов кольцами пара и газа

Стратовулкан Этна в Италии стал выпускать в небо почти идеально круглые кольца пара и газа. Такое..

Стратовулкан Этна в Италии стал выпускать в небо почти идеально круглые кольца пара и газа. Такое явление достаточно редкое. Но в последние годы здесь оно участилось. Из-за этой особенности Этну прозвали «Властительницей колец».

[Джузеппе Барбагалло, гид]:

«Несколько дней назад на юго-восточном склоне, который находится перед нами, образовался новый кратер. У него идеально круглое жерло, из которого выходят кольца пара. Это феномен. Такое увидишь не каждый день».

Кольца выбрасывают и некоторые другие вулканы. Это явление вызвано постоянным выделением паров и газов. Они быстро поднимаются вверх и, вырываясь из круглого жерла, образуют такие же круглые кольца. Сначала они чётко видны, а потом растворяются в атмосфере.

В предыдущий раз Этна выбрасывала кольца в декабре прошлого года.

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Этот стратовулкан находится на восточном побережье Сицилии. Высота Этны – более 3300 метров, площадь – почти 1200 квадратных метров. Это самый большой активный вулкан Италии. Он в два с половиной раза больше Везувия.

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