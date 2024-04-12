Тайский город Лопбури уже много лет привлекает туристов знаменитым «Храмом с тремя башнями». Когда-то им доставляло..

Как в популярном у туристов городе в Таиланде справляются с обезьяньим беспределом

Тайский город Лопбури уже много лет привлекает туристов знаменитым «Храмом с тремя башнями». Когда-то им доставляло удовольствие и покормить местных обезьян. В Лопбури живут макаки-крабоеды.

Каждый год здесь проходит обезьяний фестиваль. Для животных устраивают настоящий пир, угощая фруктам и овощами. Но с годами макак стало больше. Они постоянно плодятся. К тому же в город переселяются лесные макаки.

Со временем мирное сосуществование людей и животных закончилось. Обезьяны нападают на прохожих, отнимая еду. Недавно одна макака прыгнула на мотоциклиста, и тот упал во время движения.

Всё это уже повредило местной экономике.

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[Супапорн Тантивон, владелица магазина]:

«Некоторые покупатели не решаются сюда приходить, поскольку боятся, что их покусают обезьяны».

Макаки-крабоеды – в Таиланде охраняемый вид. Власти Лопбури стараются разрешить ситуацию мирным способом: просят не подкармливать обезьян, а также отлавливают их, чтобы стерилизовать. За последние десять лет стерилизовали 2600 макак. Но теперь добавили новую меру.

[Керквит Пумпаяк, сотрудник Департамента национальных парков]:

«Мы их стерилизуем, чтобы сократить популяцию, а затем переселяем. Относимся к ним гуманно».

Власти намерены отловить 2500 обезьян и разместить их в больших вольерах. В первую очередь будут ловить агрессивных самцов. Пока поймали около 40 животных. Некоторых передали под опеку органов охраны природы в соседней провинции Сарабури, а некоторых отвезли в зоопарк Лопбури

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