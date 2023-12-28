Новогодний шар на Таймс-сквер получил новую подсветку

Новый дизайн подсветки новогоднего шара на Таймс-сквер представили в Нью-Йорке. В этом году шар украшают сотни..
Дата загрузки: 2023-12-28
[Джеффри Штраус, президент компании Countdown Entertainment]:
«Таймс-сквер когда-то была известна как галстук-бабочка. Если посмотреть с высоты птичьего полёта, то площадь выглядит как два сходящихся треугольника. Мы взяли этот галстук-бабочку и надели его на шар».
Новогодний шар – один из главных атрибутов празднования Нового года на Таймс-сквер.
[Джеффри Штраус, президент компании Countdown Entertainment]:
«Я люблю рассказывать о нашем шаре на Таймс-сквер. Это самый большой хрустальный шар в мире. Его диаметр – более 3,5 метра. Он весит почти шесть тонн. Шар украшен хрустальными кристаллами, которых более 2000».
Хрустальные кристаллы сделаны вручную. Они украшены разными рисунками с романтическими названиями «Дар безмятежности», «Дар гармонии» и «Дар любви».
З1 декабря за минуту до Нового года шар спустится по флагштоку с 23-метровой высоты. Нижней точки достигнет ровно в полночь. На эту церемонию приходят посмотреть до миллиона человек. Ещё миллиард зрителей наблюдает за ней по телевизору.
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