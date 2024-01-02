Граждане Косово теперь могут без виз ездить в страны Шенгена

Сотни косоваров устремились в аэропорт Приштины. С 1 января граждане Косово могут без виз путешествовать по..
Дата загрузки: 2024-01-02
[Хабиб Спахиу, победитель лотереи]:
«Я чувствую себя свободно, как птица, поскольку теперь могу путешествовать по всей Европе».
[Хидаете Юсени, победительница лотереи]:
«Теперь молодым людям и всем гражданам намного проще, чем раньше, поехать к родственникам или просто путешествовать по странам Европы. Больше не надо стоять у посольств».
[Адурим Баярами, победитель лотереи]:
«Это так приятно по сравнению со всеми процедурами, которые надо проходить, чтобы получить визу. К тому же при нашем уровне жизни это очень дорого. Теперь нет затрат, и не надо терять время в очередях».
Частично признанная Республика Косово была единственной страной на Западных Балканах, гражданам которой требовались визы для поездок по Евросоюзу. Введение безвизового режима долго откладывали из-за жёстких требований со стороны других стран ЕС.
К 2018 году Косово выполнило все предписания. Однако Франция и Нидерланды опасались новой волны миграции, поэтому откладывали принятие решения. Сейчас пускать косоваров без виз согласились все страны Шенгенской зоны, кроме Испании.
[Альбин Курти, премьер-министр Косово]:
«Мы очень долго ждали. Эта несправедливость затянулась, но, наконец, мы дождались. Это расширяет возможности. Мы будем использовать их ответственно».
Граждане Косово имеют право находится в других странах Шенгена 90 дней в течение полугода. При этом им нельзя там работать.
Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Республика по-прежнему остаётся одной из беднейших стран Европы. Многие косовары считают, что безвизовый режим даст им возможность устроиться на работу в других странах.
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