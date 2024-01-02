Сотни косоваров устремились в аэропорт Приштины. С 1 января граждане Косово могут без виз путешествовать по..

Граждане Косово теперь могут без виз ездить в страны Шенгена

[Хабиб Спахиу, победитель лотереи]:

«Я чувствую себя свободно, как птица, поскольку теперь могу путешествовать по всей Европе». [Хидаете Юсени, победительница лотереи]:

«Теперь молодым людям и всем гражданам намного проще, чем раньше, поехать к родственникам или просто путешествовать по странам Европы. Больше не надо стоять у посольств». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Это так приятно по сравнению со всеми процедурами, которые надо проходить, чтобы получить визу. К тому же при нашем уровне жизни это очень дорого. Теперь нет затрат, и не надо терять время в очередях».

Сотни косоваров устремились в аэропорт Приштины. С 1 января граждане Косово могут без виз путешествовать по странам Шенгенской зоны. Сейчас в аэропорту собрались 50 победителей государственной лотереи, которую провели в честь долгожданной возможности. Они летят на два дня в Вену.

Частично признанная Республика Косово была единственной страной на Западных Балканах, гражданам которой требовались визы для поездок по Евросоюзу. Введение безвизового режима долго откладывали из-за жёстких требований со стороны других стран ЕС.

К 2018 году Косово выполнило все предписания. Однако Франция и Нидерланды опасались новой волны миграции, поэтому откладывали принятие решения. Сейчас пускать косоваров без виз согласились все страны Шенгенской зоны, кроме Испании.

[Альбин Курти, премьер-министр Косово]:

«Мы очень долго ждали. Эта несправедливость затянулась, но, наконец, мы дождались. Это расширяет возможности. Мы будем использовать их ответственно».

Граждане Косово имеют право находится в других странах Шенгена 90 дней в течение полугода. При этом им нельзя там работать.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Республика по-прежнему остаётся одной из беднейших стран Европы. Многие косовары считают, что безвизовый режим даст им возможность устроиться на работу в других странах.

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