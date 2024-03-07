Чем будут угощать гостей «Оскара»

По этим съедобным статуэткам сразу понятно, кому предназначаются все эти яства. Уже скоро изысканные десерты, закуски..
Дата загрузки: 2024-03-07
Для звёзд Голливуда и других знаменитостей как всегда трудился не менее звёздный австрийский шеф-повар Вольфганг Пак. Он отвечает за еду на Губернаторском балу, где лауреаты «Оскара» празднуют после самой церемонии.
Пак говорит, что в этом году у гостей будет потрясающий выбор блюд.[Вольфганг Пак, шеф-повар]:
«Это действительно уникальная вечеринка, поэтому на шведском столе будут самые разнообразные блюда. Будет китайская утка по-пекински, также будет традиционное воскресное английское жаркое. Будет ростбиф, йоркширский пудинг, рыба с картофелем фри и английский трюфель. Будут также всевозможные пасты и ризотто, гарганелли со свежими креветками».
По словам Пака, трудно перечислить все блюда, которые будут на шведском столе.[Вольфганг Пак, шеф-повар]:
«У нас будет паэлья, каре ягнёнка, стейк вагю. Каждый найдет что-то для себя, не говоря уже о разнообразной рыбе, например, о свежем чёрном окуне по-веракрусски – одном из моих любимых блюд. Это будет пир».
Всё это изобилие создают методом тщательного планирования. В меню учитывают количество гостей, чтобы перерасход был минимальным.[Вольфганг Пак, шеф-повар]:
«За 30 лет мы научились определять, сколько всего нам нужно. Мы знаем, сколько нам нужно пасты и говядины. Но всё, что останется, выбрасывать не будут. Мы отправляем это бездомным».
Церемония вручения премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе в воскресенье.
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