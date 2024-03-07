Чем будут угощать гостей «Оскара»

По этим съедобным статуэткам сразу понятно, кому предназначаются все эти яства. Уже скоро изысканные десерты, закуски..

По этим съедобным статуэткам сразу понятно, кому предназначаются все эти яства. Уже скоро изысканные десерты, закуски и основные блюда будут пробовать гости церемонии награждения самой авторитетной кинопремией в мире.

Для звёзд Голливуда и других знаменитостей как всегда трудился не менее звёздный австрийский шеф-повар Вольфганг Пак. Он отвечает за еду на Губернаторском балу, где лауреаты «Оскара» празднуют после самой церемонии.

Пак говорит, что в этом году у гостей будет потрясающий выбор блюд.

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[Вольфганг Пак, шеф-повар]:

«Это действительно уникальная вечеринка, поэтому на шведском столе будут самые разнообразные блюда. Будет китайская утка по-пекински, также будет традиционное воскресное английское жаркое. Будет ростбиф, йоркширский пудинг, рыба с картофелем фри и английский трюфель. Будут также всевозможные пасты и ризотто, гарганелли со свежими креветками».

По словам Пака, трудно перечислить все блюда, которые будут на шведском столе.

[Вольфганг Пак, шеф-повар]:«У нас будет паэлья, каре ягнёнка, стейк вагю. Каждый найдет что-то для себя, не говоря уже о разнообразной рыбе, например, о свежем чёрном окуне по-веракрусски – одном из моих любимых блюд. Это будет пир».

Всё это изобилие создают методом тщательного планирования. В меню учитывают количество гостей, чтобы перерасход был минимальным.

[Вольфганг Пак, шеф-повар]:«За 30 лет мы научились определять, сколько всего нам нужно. Мы знаем, сколько нам нужно пасты и говядины. Но всё, что останется, выбрасывать не будут. Мы отправляем это бездомным».

Церемония вручения премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе в воскресенье.

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