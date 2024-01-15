В Якутии пробежали марафон при температуре -55°C

Самый холодный забег в мире прошёл в якутском селе Оймякон. 38 российских спортсменов вышли на старт..

Самый холодный забег в мире прошёл в якутском селе Оймякон. 38 российских спортсменов вышли на старт при температуре минус 55 градусов. 12 участников пробежали марафонскую дистанцию в 42 километра, остальные бежали полумарафон.

В марафоне первым пришёл Константин Драгунов из Мегино-Кангаласского улуса. Он преодолел дистанцию за 3 часа 7 минут.

[Константин Драгунов, победитель марафона]:

«К марафону подготовился за три недели. До этого бежал средние дистанции 3000, 1500 метров. Последние три недели чисто к марафону готовился».

В полумарафоне победил Леонид Зыков. Его результат – 1 час 34 минуты.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Среди женщин призовые места достались Яне Егоровой из Намского улуса, Капиталине Харайдановой из Таттинского улуса и Алисе Матвеевой из Москвы.

Алиса говорит, что было страшно. До этого бегала только при минус 20 градусах.

[Алиса Матвеева, победительница полумарафона]:

«Бежать было тяжело первые десять километров. Дальше было проще, потому что ты понимаешь, как дышать; понимаешь, что нужно убрать лёд с глаз, потому что глаза залепляются. Очень рада, что я надела тепловую маску и стельки с подогревом. Это меня действительно просто спасло».

Оймякон считается «Полюсом холода». Село расположено на высоте 745 метров над уровнем моря и находится в полярных широтах, но южнее Северного полярного круга.

Короткая ссылка на эту страницу: