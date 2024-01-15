В Якутии пробежали марафон при температуре -55°C

Самый холодный забег в мире прошёл в якутском селе Оймякон. 38 российских спортсменов вышли на старт..
Дата загрузки: 2024-01-16
Самый холодный забег в мире прошёл в якутском селе Оймякон. 38 российских спортсменов вышли на старт при температуре минус 55 градусов. 12 участников пробежали марафонскую дистанцию в 42 километра, остальные бежали полумарафон.
В марафоне первым пришёл Константин Драгунов из Мегино-Кангаласского улуса. Он преодолел дистанцию за 3 часа 7 минут.
[Константин Драгунов, победитель марафона]:
«К марафону подготовился за три недели. До этого бежал средние дистанции 3000, 1500 метров. Последние три недели чисто к марафону готовился».
В полумарафоне победил Леонид Зыков. Его результат – 1 час 34 минуты.
Среди женщин призовые места достались Яне Егоровой из Намского улуса, Капиталине Харайдановой из Таттинского улуса и Алисе Матвеевой из Москвы.
Алиса говорит, что было страшно. До этого бегала только при минус 20 градусах.
[Алиса Матвеева, победительница полумарафона]:
«Бежать было тяжело первые десять километров. Дальше было проще, потому что ты понимаешь, как дышать; понимаешь, что нужно убрать лёд с глаз, потому что глаза залепляются. Очень рада, что я надела тепловую маску и стельки с подогревом. Это меня действительно просто спасло».
Оймякон считается «Полюсом холода». Село расположено на высоте 745 метров над уровнем моря и находится в полярных широтах, но южнее Северного полярного круга.
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