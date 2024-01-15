В Дании на престол взошёл Фредерик Х

Сады Тиволи в Копенгагене осветил фейерверк. Так в воскресенье вечером страна отмечала восхождение на престол нового..

Сады Тиволи в Копенгагене осветил фейерверк. Так в воскресенье вечером страна отмечала восхождение на престол нового монарха – Фредерика X.

Он сменил на троне свою мать, королеву Маргрете II, которая официально отреклась от престола после 52 лет правления.

О торжественном событии с балкона здания парламента в замке Кристиансборг объявила премьер-министр страны Метте Фредериксен.

Возле него, несмотря на холодную погоду, собрались десятки тысяч датчан и туристов.

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[Фредерик X, король Дании]:«Сегодня трон передан. Я надеюсь стать королём, который будет объединять нацию. Это задача, к которой я готовился всю жизнь. И это задача, за которую я берусь с гордостью, уважением и великой радостью».

83-летняя Маргрете II ошеломила нацию в канун Нового года, когда объявила, что планирует стать первым датским монархом почти за 900 лет, который добровольно откажется от трона.

Официально её решение вступило в силу после того, как она подписала заявление о своём отречении от престола во время заседания Государственного совета в парламенте.

[Клаус Петерсен, житель Дании]:«Будет интересно посмотреть, как он справится с ролью короля. Это большая перемена для него, но это также большая перемена для датского народа. Мы привыкли к королеве». [Тристиан Фендер, житель Дании]:«На самом деле я не датчанин. Сейчас я живу здесь, но было приятно стать частью исторического события». [Кэтри Бэй, жительница Дании]:«Мы приехали довольно рано, чтобы занять хорошее место и увидеть всю королевскую семью, и мы очень рады. Теперь у нас есть король, но мы привыкли к королеве».

Маргрете II считается самым долгоправящим монархом Европы.

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