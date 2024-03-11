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Тунисская певица хочет возродить в стране древний берберский язык

Тунисская певица хочет возродить в стране древний берберский язык

Тунисская певица Ясмин Базауи стремится пробудить интерес к берберской культуре в своей стране. Она исполняет песни..

Дата загрузки: 2024-03-11

Тунисская певица хочет возродить в стране древний берберский язык
Тунисская певица Ясмин Базауи стремится пробудить интерес к берберской культуре в своей стране. Она исполняет песни на берберском языке.

[Ясмин Базауи, певица]:
«Я выучила берберский язык с помощью пения. Песни очень помогли мне им овладеть. Потом я стала самостоятельно учиться писать и читать. Я горжусь своим прогрессом».

Ясмин поёт религиозные песни берберов. Она постоянно проводит исследования, чтобы пополнить репертуар.

[Ясмин Базауи, певица]:
«Моя цель – оставить после себя наследие для будущих поколений. Хочу, чтобы, даже когда меня не станет, мои исследования были доступны; чтобы любой, кто интересуется музыкой берберов, мог найти ценные сведения. В наших библиотеках я пока не увидела никакой литературы по музыке берберов».

Берберские народы в числе самых древних в Северной Африке. У них богатая история. Об их предках, древних ливийцах, есть упоминания в древнеегипетских надписях.

Сейчас лишь небольшое число тунисцев говорит на берберских языках. Они более распространены в Алжире и Марокко.
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