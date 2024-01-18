Shell продаст проблемные береговые предприятия в Нигерии

Британский гигант Shell согласился продать свой береговой нефтегазовый бизнес в Нигерии за 2,4 миллиарда долларов после..
Дата загрузки: 2024-01-18
Его выкупит компания Renaissance. Это консорциум, состоящий из пяти в основном местных фирм.
Сделка предполагает первоначальный взнос в размере миллиарда 300 миллионов долларов США.
Shell ведет добычу в этой западноафриканской стране с 30-х годов прошлого века. Однако в последние годы компания столкнулась с сотнями разливов нефти на своих береговых предприятиях в результате краж, саботажа и эксплуатационных проблем.
Это привело к дорогостоящему ремонту и громким судебным искам.
Shell заявила, что Renaissance возьмёт на себя ответственность за устранение всех разливов.
Однако нигерийские природозащитники с этим не согласны. Они говорят, что отвечать за это должна британская компания, в том числе за рекультивацию и восстановление загрязнённых территорий, а также возмещение ущерба общинам.
Стоит отметить, что Shell продаёт только предприятия, работающие на суше. При этом компания сохранит более прибыльный и менее проблемный оффшорный бизнес в Нигерии.
В последние годы свои активы в Нигерии продавали и другие компании. Среди них Exxon Mobil, итальянская Eni и норвежская Equinor.
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