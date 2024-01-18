Shell продаст проблемные береговые предприятия в Нигерии

Британский гигант Shell согласился продать свой береговой нефтегазовый бизнес в Нигерии за 2,4 миллиарда долларов после..

Британский гигант Shell согласился продать свой береговой нефтегазовый бизнес в Нигерии за 2,4 миллиарда долларов после почти столетия деятельности.

Его выкупит компания Renaissance. Это консорциум, состоящий из пяти в основном местных фирм.

Сделка предполагает первоначальный взнос в размере миллиарда 300 миллионов долларов США.

Shell ведет добычу в этой западноафриканской стране с 30-х годов прошлого века. Однако в последние годы компания столкнулась с сотнями разливов нефти на своих береговых предприятиях в результате краж, саботажа и эксплуатационных проблем.

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Это привело к дорогостоящему ремонту и громким судебным искам.

Shell заявила, что Renaissance возьмёт на себя ответственность за устранение всех разливов.

Однако нигерийские природозащитники с этим не согласны. Они говорят, что отвечать за это должна британская компания, в том числе за рекультивацию и восстановление загрязнённых территорий, а также возмещение ущерба общинам.

Стоит отметить, что Shell продаёт только предприятия, работающие на суше. При этом компания сохранит более прибыльный и менее проблемный оффшорный бизнес в Нигерии.

В последние годы свои активы в Нигерии продавали и другие компании. Среди них Exxon Mobil, итальянская Eni и норвежская Equinor.

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