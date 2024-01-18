В Эквадоре убили прокурора, который преследовал преступные банды

В Эквадоре убит прокурор Сесар Суарес, который занимался преследованием организованной международной преступности в провинции Гуаяс. Это..

В Эквадоре убит прокурор Сесар Суарес, который занимался преследованием организованной международной преступности в провинции Гуаяс. Это один из самых криминогенных регионов страны, где недавно захватили телестанцию в прямом эфире.

Генеральный прокурор Диана Саласар заявила в видео, опубликованном в социальных сетях, что преступление не подорвёт усилия, которые прилагает Эквадор, чтобы восстановить порядок и безопасность.

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[Диана Саласар, генеральный прокурор Эквадора]:«Бесспорно, этот зверский акт даёт нам сигнал, что система правосудия Эквадора на правильном пути».

Министр обороны Эквадора выразил соболезнования семье убитого прокурора. Он также сказал, что правительство страны окажет любую поддержку, чтобы преступление раскрыли.

[Джанкарло Лоффредо, министр обороны Эквадора]:«Мы отвергаем все формы насилия в ответ на кризис, который переживаем. Мы подтверждаем твёрдую приверженность правительства поддержке правосудия».

По Эквадору недавно прокатилась волна насилия. Так, вооружённые люди прервали трансляцию телеканала в Гуаякиле, в тюрьмах в заложники захватили более 200 охранников и сотрудников, также в нескольких городах прогремели взрывы и были похищены полицейские.

В ответ президент Даниэль Нобоа объявил 60-дневное чрезвычайное положение, включая комендантский час в ночное время. Он также объявил 22 преступные банды террористическими организациями.

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