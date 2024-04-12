Одну из богатейших женщин Вьетнама приговорили к смертной казни за крупнейшую аферу

Суд Хошимина приговорил одну из богатейших женщин Вьетнама к смертной казни. Она была главной подозреваемой по..
Дата загрузки: 2024-04-12
Магната недвижимости Чыонг Ми Лан признали виновной в том, что она в течение 11 лет с помощью поддельных заявок на получение кредитов выводила деньги из крупнейшего банка страны SCB. В итоге она вывела 12,5 миллиардов долларов. При этом в SCB ей фактически принадлежало 90% акций.
Она председатель крупной компании Van Thinh Phat («Ван Тхинь Фат»). Обвинения включали растрату, взяточничество и нарушение банковских правил.
Ещё десятки её подчинённых были признаны виновными в причастности к афере. В целом перед судом предстало 85 человек. Они ожидают своих приговоров.
Предполагается, что ущерб от действий Чыонг Ми Лан достиг 27-ми миллиардов долларов. Суд постановил, чтобы она вернула именно такую сумму. Однако многие полагают, что это нереально.
Также есть предположение, что смертная казнь – это способ оказать давление на магната, чтобы она вернула хотя бы часть денег.
Лан не признала себя виновной как в растрате, так и во взяточничестве. Всю ответственность она возлагает на своих подчинённых. Её адвокат сообщил, что она подаст апелляцию на приговор.
Во Вьетнаме смертная казнь применяется в основном за насильственные преступления.
Правозащитные группы утверждают, что за последние годы в стране были казнены сотни людей, в основном с помощью смертельных инъекций.
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