Суд Хошимина приговорил одну из богатейших женщин Вьетнама к смертной казни. Она была главной подозреваемой по..

Одну из богатейших женщин Вьетнама приговорили к смертной казни за крупнейшую аферу

Суд Хошимина приговорил одну из богатейших женщин Вьетнама к смертной казни. Она была главной подозреваемой по делу о крупнейшем в истории страны финансовом мошенничестве.

Магната недвижимости Чыонг Ми Лан признали виновной в том, что она в течение 11 лет с помощью поддельных заявок на получение кредитов выводила деньги из крупнейшего банка страны SCB. В итоге она вывела 12,5 миллиардов долларов. При этом в SCB ей фактически принадлежало 90% акций.

Она председатель крупной компании Van Thinh Phat («Ван Тхинь Фат»). Обвинения включали растрату, взяточничество и нарушение банковских правил.

Ещё десятки её подчинённых были признаны виновными в причастности к афере. В целом перед судом предстало 85 человек. Они ожидают своих приговоров.

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Предполагается, что ущерб от действий Чыонг Ми Лан достиг 27-ми миллиардов долларов. Суд постановил, чтобы она вернула именно такую сумму. Однако многие полагают, что это нереально.

Также есть предположение, что смертная казнь – это способ оказать давление на магната, чтобы она вернула хотя бы часть денег.

Лан не признала себя виновной как в растрате, так и во взяточничестве. Всю ответственность она возлагает на своих подчинённых. Её адвокат сообщил, что она подаст апелляцию на приговор.

Во Вьетнаме смертная казнь применяется в основном за насильственные преступления.

Правозащитные группы утверждают, что за последние годы в стране были казнены сотни людей, в основном с помощью смертельных инъекций.

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